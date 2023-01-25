В доме нашли скелет мужчины: у него были переломаны кости, а также в него стреляли

Более десяти лет назад издание Järva Teataja писало, что в деревне Кейси в волости Кареда в ходе строительных работ под полом хуторского дома был найден скелет человека. История приобрела криминальный оборот, так как у скелета мужчины были переломаны кости, в него стреляли, а его ноги были связаны цепью для коровы.