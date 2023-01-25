Более десяти лет назад издание Järva Teataja писало, что в деревне Кейси в волости Кареда в ходе строительных работ под полом хуторского дома был найден скелет человека. История приобрела криминальный оборот, так как у скелета мужчины были переломаны кости, в него стреляли, а его ноги были связаны цепью для коровы.
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В доме нашли скелет мужчины: у него были переломаны кости, а также в него стреляли
В доме нашли скелет мужчины: у него были переломаны кости, а также в него стреляли
Историки предположили, что мужчину убили красноармейцы в 1941 году. Кем был человек, погребенный под полом, и как он туда попал, так и осталось загадкой.