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В доме нашли скелет мужчины: у него были переломаны кости, а также в него стреляли

Rus.Postimees
В доме нашли скелет мужчины: у него были переломаны кости, а также в него стреляли
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Арнольд Унт за работой.
Арнольд Унт за работой. Фото: Andrus Eesmaa/ Järva Teataja

Более десяти лет назад издание Järva Teataja писало, что в деревне Кейси в волости Кареда в ходе строительных работ под полом хуторского дома был найден скелет человека. История приобрела криминальный оборот, так как у скелета мужчины были переломаны кости, в него стреляли, а его ноги были связаны цепью для коровы.

Историки предположили, что мужчину убили красноармейцы в 1941 году. Кем был человек, погребенный под полом, и как он туда попал, так и осталось загадкой.

Тогдашний главный инспектор археологических памятников Департамента охраны памятников старины Антс Краут сказал, что находка по-прежнему у него и новой информации относительно нее до сих пор нет. Было предложено, чтобы расследованием занялась Полиция безопасности.

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