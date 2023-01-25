NASA работает с исследовательским подразделением Пентагона над разработкой ядерного ракетного двигателя, с помощью которого можно будет отправлять астронавтов на Марс.
NASA и Пентагон разрабатывают ядерную ракету
Во вторник глава NASA Билл Нельсон заявил, что NASA будет работать с агентством оборонных исследований Министерства обороны США (DARPA), чтобы разработать и продемонстрировать передовые технологии ядерных тепловых двигателей уже к 2027 году.
«С помощью этой новой технологии астронавты могут путешествовать в глубокий космос и обратно быстрее, чем когда-либо - это отличный способ подготовиться к пилотируемым полетам на Марс», - говорится в заявлении Нельсона.
DARPA - отдел исследований и разработок Пентагона, сыгравший важную роль во многих великих инновациях 20-го века, включая интернет.
По оценкам NASA, ядерные ракеты могут быть в три раза эффективнее, чем обычные химические двигатели, и сократят время полета, необходимое для возможной миссии на Марс.