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NASA и Пентагон разрабатывают ядерную ракету

NASA и Пентагон разрабатывают ядерную ракету
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Иллюстрация ядерной ракеты.
Иллюстрация ядерной ракеты. Фото: Darpa

NASA работает с исследовательским подразделением Пентагона над разработкой ядерного ракетного двигателя, с помощью которого можно будет отправлять астронавтов на Марс.

Во вторник глава NASA Билл Нельсон заявил, что NASA будет работать с агентством оборонных исследований Министерства обороны США (DARPA), чтобы разработать и продемонстрировать передовые технологии ядерных тепловых двигателей уже к 2027 году.

«С помощью этой новой технологии астронавты могут путешествовать в глубокий космос и обратно быстрее, чем когда-либо - это отличный способ подготовиться к пилотируемым полетам на Марс», - говорится в заявлении Нельсона.

DARPA - отдел исследований и разработок Пентагона, сыгравший важную роль во многих великих инновациях 20-го века, включая интернет.

По оценкам NASA, ядерные ракеты могут быть в три раза эффективнее, чем обычные химические двигатели, и сократят время полета, необходимое для возможной миссии на Марс.

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