NASA и Пентагон разрабатывают ядерную ракету

Во вторник глава NASA Билл Нельсон заявил, что NASA будет работать с агентством оборонных исследований Министерства обороны США (DARPA), чтобы разработать и продемонстрировать передовые технологии ядерных тепловых двигателей уже к 2027 году.

«С помощью этой новой технологии астронавты могут путешествовать в глубокий космос и обратно быстрее, чем когда-либо - это отличный способ подготовиться к пилотируемым полетам на Марс», - говорится в заявлении Нельсона.

DARPA - отдел исследований и разработок Пентагона, сыгравший важную роль во многих великих инновациях 20-го века, включая интернет.