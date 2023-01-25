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Известный украинский фигурист погиб под Бахмутом

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Известный украинский фигурист погиб под Бахмутом
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Дмитрий Шарпар выступал в паре с Анастасией Побиженко.
Дмитрий Шарпар выступал в паре с Анастасией Побиженко. Фото: Skate Ukraine via Facebook

Под Бахмутом в возрасте 25 лет погиб участник соревнований по фигурному катанию на юношеских Олимпийских играх Дмитрий Шарпар, пишет Sport.nv.ua.

Как сообщает Skate Ukraine в Facebook, атлет выступал в паре с Анастасией Побиженко, с которой они были серебряными призерами чемпионата Украины.

Дуэт занял десятое место в парном катании на юношеских Олимпийских играх в норвежском Лиллехаммере в 2016 году.

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