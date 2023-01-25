Под Бахмутом в возрасте 25 лет погиб участник соревнований по фигурному катанию на юношеских Олимпийских играх Дмитрий Шарпар, пишет Sport.nv.ua.
Известный украинский фигурист погиб под Бахмутом
Известный украинский фигурист погиб под Бахмутом
Как сообщает Skate Ukraine в Facebook, атлет выступал в паре с Анастасией Побиженко, с которой они были серебряными призерами чемпионата Украины.
Дуэт занял десятое место в парном катании на юношеских Олимпийских играх в норвежском Лиллехаммере в 2016 году.
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