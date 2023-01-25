Eesti Energia приняла решение отменить запланированные на 1 марта изменения в договорах о выкупе электроэнергии для мелких производителей, чтобы уделить больше времени информированию клиентов о предыстории изменений.
Eesti Energia отменяет запланированное на март повышение цен для мелких производителей энергии
Предлагаемое изменение затронуло 4128 клиентов. Всего у Eesti Energia имеется 8000 точек измерения для мелких производителей, сообщает компания.
«Из отзывов клиентов мы понимаем, что такие изменения требуют больше времени и пояснений. В нынешней экономической ситуации и в эпоху высоких цен на энергоносители любые изменения, связанные с электроэнергией, являются очень чувствительной темой и требуют обстоятельного разъяснения. Я признаю, что я и моя команда слишком мало информировала клиентов о характере изменений, и поэтому мы сочли правильным сделать шаг назад», - сказала в пресс-релизе член правления Eesti Energia, ответственный за обслуживание клиентов, Агнес Роос.
«Наши мелкие производители-клиенты, которые также являются лидерами зеленой революции, заслуживают прозрачного и заботливого общения», - добавила Роос, подчеркнув, что нынешнее возмущение клиентов понятно, и принесла извинения клиентам от имени команды. «Мы уделим еще больше времени более глубокому анализу, созданию базовых знаний для клиентов и улучшению сотрудничества. Мы хотим стимулировать развитие возобновляемой энергии в Эстонии и поддерживать в этом клиентов, включая тщательную разъяснительную работу», - подтвердила она.
Если в 2020 году в портфолио Eesti Energia было около 1300 мелких производителей, то к концу прошлого года их было более 8000. В 2022 году мелкие производители Eesti Energia поставили в электросеть 155 гигаватт-часов электроэнергии, на которые Eesti Energia выплатила 32,4 млн евро.
«Микропроизводство стало важной частью рынка производства электроэнергии. Рынок, на котором мы работали три года назад, и тот, с которым мы столкнулись сегодня, радикально отличаются. Самая большая работа и проблема - это прогнозирование баланса энергии на один день вперед», - пояснила Роос.
Точнее сказать, продавцы электроэнергии должны делать прогнозы каждый день и покупать электроэнергию на следующий день на бирже электроэнергии с точностью до часа, чтобы покрыть потребление и производство своих клиентов. Если для потребителей закуплено недостаточно электроэнергии, продавец электроэнергии должен докупить ее на балансовом рынке по цене намного выше биржевой. Если закупленная электроэнергия не потребляется полностью, она должна быть реализована на балансовом рынке электроэнергии по цене значительно ниже биржевой. Стоимость балансовой электроэнергии возникает из-за размера разницы между прогнозом и реальностью. Эта стоимость оценивается как балансовый энергетический доход в марже выкупа электроэнергии потребителями.
«Для мелких производителей прогнозирование является наиболее сложным, потому что, во-первых, нужно прогнозировать и потребление клиентов, и производство. большое влияние, затрудняет прогнозирование поведения мелких производителей», - заявил член правления.
По ее словам, одним из основных генераторов балансовых издержек является разница между биржевой ценой электроэнергии и балансовой ценой. В 2020 году средняя разница между биржевой ценой и балансовой ценой составляла 29 евро за мегаватт-час, в 2021 году - 54 евро, а в 2022 году - 189 евро. Разница между биржевой и балансовой энергией увеличилась более чем в шесть раз за последние три года. Согласно Eesti Energia, это означает, что каждая неправильно спрогнозированная единица электроэнергии приводит к более чем шестикратному увеличению затрат для продавцов электроэнергии.