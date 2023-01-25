СМЕНА НАПРАВЛЕНИЯ ⟩ Eesti Energia отказывается от увеличения маржи для мелких производителей

Предлагаемое изменение затронуло 4128 клиентов. Всего у Eesti Energia имеется 8000 точек измерения для мелких производителей, сообщает компания.

«Из отзывов клиентов мы понимаем, что такие изменения требуют больше времени и пояснений. В нынешней экономической ситуации и в эпоху высоких цен на энергоносители любые изменения, связанные с электроэнергией, являются очень чувствительной темой и требуют обстоятельного разъяснения. Я признаю, что я и моя команда слишком мало информировала клиентов о характере изменений, и поэтому мы сочли правильным сделать шаг назад», - сказала в пресс-релизе член правления Eesti Energia, ответственный за обслуживание клиентов, Агнес Роос.

«Наши мелкие производители-клиенты, которые также являются лидерами зеленой революции, заслуживают прозрачного и заботливого общения», - добавила Роос, подчеркнув, что нынешнее возмущение клиентов понятно, и принесла извинения клиентам от имени команды. «Мы уделим еще больше времени более глубокому анализу, созданию базовых знаний для клиентов и улучшению сотрудничества. Мы хотим стимулировать развитие возобновляемой энергии в Эстонии и поддерживать в этом клиентов, включая тщательную разъяснительную работу», - подтвердила она.

Если в 2020 году в портфолио Eesti Energia было около 1300 мелких производителей, то к концу прошлого года их было более 8000. В 2022 году мелкие производители Eesti Energia поставили в электросеть 155 гигаватт-часов электроэнергии, на которые Eesti Energia выплатила 32,4 млн евро.