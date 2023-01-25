Рийгикогу вновь будет рассматривать закон, который президент Кальюлайд отклонила два года назад

В феврале пленарное заседание Рийгикогу вновь рассмотрит не провозглашенный президентом Закон о внесении изменений в Закон о заграничной службе, принятый парламентом летом 2020 года. Комиссия по иностранным делам и конституционная комиссия выступили с предложением не принимать закон в неизмененном виде.

По словам председателя конституционной комиссии Эдуарда Одинца, можно согласиться с утверждением президента, что ввиду поправок, ставящих супруг/супругов и зарегистрированных сожителей в неравное положение, закон противоречит Конституции. «Государственный суд принял ряд решений, согласно которым сожители, зарегистрированные на основании Закона о сожительстве, и супруги, зарегистрированные на основании Закона о семье, имеют равные права и обязанности. Рийгикогу также вписал равное обращение в ряд законов, расширив соответствующие положения на лиц, состоящих в браке или являющихся сожителями. В нашем правовом пространстве нет причин по-разному рассматривать супругов и зарегистрированных партнеров», - сказал он и сообщил, что по этой причине принять закон в неизменном виде нельзя.