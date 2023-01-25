Пленарное заседание Рийгикогу вновь рассмотрит не провозглашенный президентом закон о внесении изменений в закон о заграничной службе, сообщила в среду BNS парламентская пресс-служба.
Рийгикогу вновь будет рассматривать закон, который президент Кальюлайд отклонила два года назад
В феврале пленарное заседание Рийгикогу вновь рассмотрит не провозглашенный президентом Закон о внесении изменений в Закон о заграничной службе, принятый парламентом летом 2020 года. Комиссия по иностранным делам и конституционная комиссия выступили с предложением не принимать закон в неизмененном виде.
По словам председателя конституционной комиссии Эдуарда Одинца, можно согласиться с утверждением президента, что ввиду поправок, ставящих супруг/супругов и зарегистрированных сожителей в неравное положение, закон противоречит Конституции. «Государственный суд принял ряд решений, согласно которым сожители, зарегистрированные на основании Закона о сожительстве, и супруги, зарегистрированные на основании Закона о семье, имеют равные права и обязанности. Рийгикогу также вписал равное обращение в ряд законов, расширив соответствующие положения на лиц, состоящих в браке или являющихся сожителями. В нашем правовом пространстве нет причин по-разному рассматривать супругов и зарегистрированных партнеров», - сказал он и сообщил, что по этой причине принять закон в неизменном виде нельзя.
По словам председателя комиссии по иностранным делам Андреса Суття, комиссия по иностранным делам также пришла к мнению, что закон нельзя принять в неизмененном виде. По его словам, Министерство иностранных дел подтвердило, что практические проблемы, ввиду которых было начато производство по законопроекту, уже были решены при помощи действующего законодательства, но Закон о заграничной службе все еще нуждается в модернизации. «Необходимо полностью пересмотреть и модернизировать Закон о заграничной службе, но этим следует заняться в марте, после выборов следующего состава Рийгикогу», - отметил Сутть.
Рийгикогу принял Закон о внесении изменений в Закон о заграничной службе и, в связи с этим, в другие законы (45 UA) в июне 2020 года. Закон был призван привести заграничную службу в соответствие с принципами публичной службы и сделать действующее регулирование более понятным и простым. Среди прочего, закон был призван модернизировать систему зарплат заграничной службы; изменить принципы выплаты суточных для зарубежных командировок и компенсации расходов, связанных с длительными зарубежными командировками, а также изменить порядок командирования в иностранные представительства дипломатов-специалистов и внештатных административных служащих.
Президент не провозгласил закон, посчитав, что он противоречит Конституции в части, согласно которой плата супруга выплачивается супругу/супруге находящегося в долгосрочной заграничной командировке работающего в иностранном представительстве служащего, но не зарегистрированному на основании Закона о сожительстве сожителю. Президент внес Рийгикогу предложение вновь рассмотреть закон и привести его в соответствие с Конституцией.
Комиссии готовы снова обсудить непровозглашенный закон на пленарном заседании Рийгикогу через неделю. В ходе обсуждения с докладами выступят представители конституционной комиссии и комиссии по иностранным делам. Члены Рийгикогу смогут задать им по одному вопросу устно. Затем пройдут прения, в которых смогут выступить члены Рийгикогу, а также представители комиссий и фракций. После окончания прений пройдет голосование о принятии закона в неизмененном виде.