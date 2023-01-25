Очередная жертва мошенничества: жительница Пярну лишилась 9000 евро

Полиция возбудила уголовное дело в связи с тем, что вечером 14 января на экране компьютера 71-летней жительницы Пярну появилась реклама Telia, предлагавшая ей принять участие в лотерее, выигрышем в которой должен был стать телефон. Женщина ввела на сайте номер своей банковской карты и подтвердила вход посредством Smart-ID.