В Ляэнескую префектуру во вторник обратилась пожилая женщина: предполагая, что участвует в онлайн-лотерее, она на самом деле стала жертвой мошенников и лишилась крупной суммы.
Очередная жертва мошенничества: жительница Пярну лишилась 9000 евро
Очередная жертва мошенничества: жительница Пярну лишилась 9000 евро
Полиция возбудила уголовное дело в связи с тем, что вечером 14 января на экране компьютера 71-летней жительницы Пярну появилась реклама Telia, предлагавшая ей принять участие в лотерее, выигрышем в которой должен был стать телефон. Женщина ввела на сайте номер своей банковской карты и подтвердила вход посредством Smart-ID.
А после этого с банковского счета женщины на неизвестный банковский счет было переведено чуть больше 9000 евро.
Дело расследуется по статье Уголовного кодекса о компьютерном мошенничестве.
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