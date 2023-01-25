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Очередная жертва мошенничества: жительница Пярну лишилась 9000 евро

rus.postimees.ee
Очередная жертва мошенничества: жительница Пярну лишилась 9000 евро
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Компьютерное мошенничество может наказываться штрафом или лишением свободы на срок до трех лет.
Компьютерное мошенничество может наказываться штрафом или лишением свободы на срок до трех лет. Фото: Elmo Riig/Sakala

В Ляэнескую префектуру во вторник обратилась пожилая женщина: предполагая, что участвует в онлайн-лотерее, она на самом деле стала жертвой мошенников и лишилась крупной суммы.

Полиция возбудила уголовное дело в связи с тем, что вечером 14 января на экране компьютера 71-летней жительницы Пярну появилась реклама Telia, предлагавшая ей принять участие в лотерее, выигрышем в которой должен был стать телефон. Женщина ввела на сайте номер своей банковской карты и подтвердила вход посредством Smart-ID.

А после этого с банковского счета женщины на неизвестный банковский счет было переведено чуть больше 9000 евро.

Дело расследуется по статье Уголовного кодекса о компьютерном мошенничестве.

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