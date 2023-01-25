Эстонцы установили рекорд – тропы здоровья посетили восемь миллионов раз

В первую пятерку наиболее посещаемых троп здоровья всего в прошлом году вошли Нымме (425 000 посещений), Паэпарги, Харку, Мериметса и Кейла, за ними следуют тропы Эккекюла, Тяду, Пирита, Рейу-Раэкюла и Холстре-Полли, Алутагузе, Йыулумяэ, Маамасте, Курессааре и Вооремяэ.

Руководитель Eesti Terviserajad SA Ассар Йыэпера говорит, что рост числа людей, передвигающихся по тропам здоровья – это, несомненно, приятно для всей команды Eesti Terviserajad. Также он отмечает, что этому также поспособствовало и раннее начало лыжного сезона. И хотя в данный момент погода очень переменчива, Йыэпера надеется, что лыжная погода еще вернется.

«Даже если у себя за окном вы наблюдаете, скорее, весеннюю картину, на лыжных трассах и в лыжных центрах ситуация может быть гораздо дружелюбнее к любителям лыжного спорта. Поэтому о состоянии трасс лучше узнавать через веб-сайт terviserajad.ee», – добавил он.

Йыэпера говорит, что статистика посещений троп здоровья год от года увеличивается, и это означает, что все больше людей осознают положительное влияние движения на здоровье, самочувствие и общее благополучие человека.

«Я надеюсь, что в 2023 году, то есть в год движения, на тропах здоровья будет еще больше посетителей, и именно тех, кто пока не может похвастаться своей активностью. На тропах здоровья недалеко от дома каждый может начать двигаться в подходящем для себя темпе и в удобное для себя время и сформировать из этого полезную привычку, двигаясь в одиночку, в компании с кем-то или с семьей. К примеру, до конца января на тропах здоровья по всей Эстонии проводятся бесплатные уроки по катанию на лыжах, на которые приглашаются как маленькие, так и взрослые любители беговых лыж», – подбадривает Йыэпера.

Всего в Эстонии 123 ухоженных и подходящих для круглогодичного использования тропы здоровья общей протяженностью 1100 километров – их обслуживает команда из 200 человек. Возможности использования троп, оснащенных картами и обозначениями, расширяют шведские стенки, спортивные площадки и тренажеры под открытым небом, а также велосипедные дорожки и памп-треки.