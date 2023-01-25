Аналитик: в этом году экономический рост Эстонии будет близким к нулю

Для эстонских экспортеров ситуация несколько более хрупкая из-за того, что изменение ВВП важнейших торговых партнеров Эстонии - Финляндии и Швеции - к 2023 году ожидается с отрицательным знаком. Углубляется рецессия в Швеции, где в этом году ожидается сокращение ВВП на 1,2 процента. Для Эстонии особую тревогу вызывают причины такого серьезного спада.

А именно, рецессия в Швеции вызвана внезапным замедлением роста сектора недвижимости и строительства. Согласно прогнозу SEB, в Швеции объем начатого жилищного строительства сократится в этом году до половины объема 2021 года. Это станет серьезной проблемой для экспортной промышленности Эстонии, для которой шведский рынок недвижимости последние годы создавал хорошие возможности для бизнеса. Снижение ВВП ожидается и в Финляндии, но снижение будет значительно более скромным и составит не более 0,3 процента.

Тенденции экономики Эстонии в последние кварталы были очень схожи с тенденциями в остальных странах еврозоны. Хотя инфляция достигла рекордно высоких темпов, домохозяйствам пока что удается на удивление хорошо противостоять ей. Однако ухудшение экономической конъюнктуры становится все более заметным, а потребители стали проявлять осторожность при совершении покупок.

Таким образом, рост частного потребления в постоянных ценах в этом году остается близким к нулю. Более серьезные испытания ждут в этом году промышленные предприятия - экспортеры. Значительная часть этой отрасли так или иначе связана со странами Северной Европы, особенно с рынком недвижимости этих стран. Преодоление спада в строительстве потребует времени, и поэтому восстановление спроса также затянется на более длительный срок.