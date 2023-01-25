По словам экономического аналитика SEB Михкеля Нестора, 2023 год, как и предыдущий, начался для мировой экономики с неопределенности, но само по себе это не впервые: такая же неопределенность возникла после пандемии коронавируса.
Аналитик: в этом году экономический рост Эстонии будет близким к нулю
Скоро уже год как идет война на Украине, и хотя сохраняется надежда на то, что российскую агрессию однажды удастся погасить, никто не решается предсказать, когда этот момент наступит. В то время как Европа проявила удивительную гибкость в избавлении от энергетической зависимости от России, произошедшее неизбежно означает, что страх перед сокращением поставок энергоресурсов будет наносить ущерб экономике еще дольше.
Инфляция, которая резко возросла во время пандемии коронавируса, в ценах на энергию достигла беспрецедентного уровня в прошлом году и серьезно подорвала покупательную способность населения. Хотя на сегодняшний день рост цен несколько замедлился, мы все еще очень далеки от нормализации ситуации. Поэтому еще какое-то время центральные банки будут продолжать политику повышения процентных ставок, что приведет к удорожанию кредитов и дальнейшему охлаждению экономического климата.
Однако при всем этом мировая экономика преподнесла и положительные сюрпризы. Несмотря на пессимистичные прогнозы, в прошлом году экономический рост во многих странах значительно превзошел ожидания. Этому очень способствовали сильные рынки труда. Высокая занятость и ускорение роста заработной платы позволили потребителям продолжать тратить деньги, несмотря на большую неуверенность в будущем и быструю инфляцию. Рост внутреннего потребления дал предприятиям сигнал о том, что, возможно, замедление экономического роста не будет слишком резким, и поэтому не стоит проявлять излишнюю консервативность при планировании собственного бизнеса, сообщила в среду BNS пресс-служба банка.
На этом фоне составление точных экономических прогнозов остается непростой задачей. Поэтому в ближайшем будущем оценки аналитиков будут сильно различаться - от краткосрочного замедления экономического роста до резкого падения. Взгляд SEB на будущее экономики направлен на то, чтобы избежать этих крайностей, но, по нашим оценкам, большая часть развитого мира не сможет избежать практически нулевого роста или даже небольшой рецессии в 2023 году.
Самым важным для Эстонии является экономический прогноз для еврозоны, которая определяет надежды местных экспортеров на коммерческий успех. До сих пор экономические показатели еврозоны были на удивление хорошими. После затяжной пандемии коронавируса домохозяйства стремились вернуться к прежним привычкам потребления, и высокая инфляция не смогла преодолеть эту тенденцию. В условиях высокого потребления рынки труда оставались стабильными, а занятость возросла.
Тем не менее во многих странах еврозоны чувство уверенности потребителей упало до исторического минимума, что, с одной стороны, вызвано быстрым ростом цен, а с другой — большой неопределенностью в отношении будущего экономики. Европейская экономика не может бесконечно игнорировать эти негативные тенденции. Согласно прогнозу SEB, зона евро вступит в краткосрочную рецессию, но во втором полугодии многим странам удастся выйти из нее, поэтому валовой внутренний продукт еврозоны останется на прошлогоднем уровне. Чтобы избежать серьезного спада в еврозоне, экономический рост восстанавливается относительно быстро, и к 2024 году мы уже ожидаем роста ВВП почти на два процента.
Для эстонских экспортеров ситуация несколько более хрупкая из-за того, что изменение ВВП важнейших торговых партнеров Эстонии - Финляндии и Швеции - к 2023 году ожидается с отрицательным знаком. Углубляется рецессия в Швеции, где в этом году ожидается сокращение ВВП на 1,2 процента. Для Эстонии особую тревогу вызывают причины такого серьезного спада.
А именно, рецессия в Швеции вызвана внезапным замедлением роста сектора недвижимости и строительства. Согласно прогнозу SEB, в Швеции объем начатого жилищного строительства сократится в этом году до половины объема 2021 года. Это станет серьезной проблемой для экспортной промышленности Эстонии, для которой шведский рынок недвижимости последние годы создавал хорошие возможности для бизнеса. Снижение ВВП ожидается и в Финляндии, но снижение будет значительно более скромным и составит не более 0,3 процента.
Тенденции экономики Эстонии в последние кварталы были очень схожи с тенденциями в остальных странах еврозоны. Хотя инфляция достигла рекордно высоких темпов, домохозяйствам пока что удается на удивление хорошо противостоять ей. Однако ухудшение экономической конъюнктуры становится все более заметным, а потребители стали проявлять осторожность при совершении покупок.
Таким образом, рост частного потребления в постоянных ценах в этом году остается близким к нулю. Более серьезные испытания ждут в этом году промышленные предприятия - экспортеры. Значительная часть этой отрасли так или иначе связана со странами Северной Европы, особенно с рынком недвижимости этих стран. Преодоление спада в строительстве потребует времени, и поэтому восстановление спроса также затянется на более длительный срок.
Несмотря на эти негативные тенденции, экономика Эстонии все еще сможет сохранить положительную динамику в 2023 году, с ростом всего на 0,2 процента. Хотя безработица по сравнению с прошлым годом растет, ситуация на рынке труда остается относительно стабильной, а заработная плата растет быстрыми темпами. Последнее также обусловлено инфляцией, которая, хотя и заметно успокаивается, в этом году все еще составляет 8,5 процента из-за снижения расчетной базы с начала прошлого года. Согласно сегодняшним прогнозам, экономическая конъюнктура начнет улучшаться во второй половине года, а в 2024 году экономика Эстонии вырастет уже на 3,5 процента.