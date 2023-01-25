ХОРОШИЕ НОВОСТИ ⟩ Эстония избежала попадания в серый список по отмыванию денег

Для большой оценки, проводимой каждые семь лет, потребовалось много времени, чтобы несколько государственных учреждений, а также представители частного сектора старательно объяснили и сумели доказать международным экспертам, что Эстония не заслуживает быть страной в сером списке, когда речь идет о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма.

В этой сомнительной компании серого списка находятся Албания, Барбадос, Буркина-Фасо, Камбоджа, Каймановые острова, Демократическая Республика Конго, Гибралтар, Гаити, Ямайка, Иордания, Мали, Марокко, Мозамбик, Никарагуа, Пакистан, Панама, Филиппины, Сенегал, Сирия, Танзания, Турция, Уганда, Объединенные Арабские Эмираты и Йемен.

В черном же списке, то есть среди прокаженных по отмыванию денег, пока всего три страны - Северная Корея, Мьянма и Иран.

В 2018 году Латвии также пришлось тяжело потрудиться, чтобы избежать попадания в серый список. В настоящее время в серый список попали Болгария и Хорватия.

Но что было бы, если бы Латвию включили в этот серый список? Все банки и другие обязанные стороны должны принять меры в отношении лиц, находящихся в сером списке. Это значительно увеличивает эксплуатационные и административные расходы. С такими странами проще не иметь дела.