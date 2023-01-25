Ранее была опасность, что Эстония по результатам оценки Moneyval попадет в серый список в качестве государства, в котором отмывают деньги. Серый список - это как палата для прокаженных, пусть и со слабо выраженными симптомами, но с которыми мало кому хочется иметь дело. Чтобы избежать серой зоны, Эстонии пришлось постараться.
ХОРОШИЕ НОВОСТИ ⟩ Эстония избежала попадания в серый список по отмыванию денег
Для большой оценки, проводимой каждые семь лет, потребовалось много времени, чтобы несколько государственных учреждений, а также представители частного сектора старательно объяснили и сумели доказать международным экспертам, что Эстония не заслуживает быть страной в сером списке, когда речь идет о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма.
В этой сомнительной компании серого списка находятся Албания, Барбадос, Буркина-Фасо, Камбоджа, Каймановые острова, Демократическая Республика Конго, Гибралтар, Гаити, Ямайка, Иордания, Мали, Марокко, Мозамбик, Никарагуа, Пакистан, Панама, Филиппины, Сенегал, Сирия, Танзания, Турция, Уганда, Объединенные Арабские Эмираты и Йемен.
В черном же списке, то есть среди прокаженных по отмыванию денег, пока всего три страны - Северная Корея, Мьянма и Иран.
В 2018 году Латвии также пришлось тяжело потрудиться, чтобы избежать попадания в серый список. В настоящее время в серый список попали Болгария и Хорватия.
Но что было бы, если бы Латвию включили в этот серый список? Все банки и другие обязанные стороны должны принять меры в отношении лиц, находящихся в сером списке. Это значительно увеличивает эксплуатационные и административные расходы. С такими странами проще не иметь дела.
Если бы Латвия была включена в список, известные международные компании могли бы перенести свою деятельность в другое место. Для эстонских компаний и частных лиц это означало бы, что открывать банковские счета в Латвии стало бы сложно. Расчеты по сделкам с латвийскими компаниями могли начать затягиваться, так как их пришлось бы пропускать через более плотную ширму, чем платежи из произвольных белых стран. Компании должны были сделать больше, чтобы доказать происхождение денег и то, что это не была фиктивная сделка. Если бы можно было вести дела с компанией из Латвии или другой страны, предпочтение было бы отдано компаниям из других стран.
Иностранные банки могли прекратить сотрудничество с латвийскими банками, что усложнило бы расчеты за границей. Вишенкой на торте может стать прекращение расчетов латвийских банков в долларах США.
Для Латвии цена денег могла стать дороже, потому что к облигациям стран и банков такой страны относились бы с большим недоверием и требовали бы более высокую премию за риск. И Латвия при том, для нас на самом деле не Буркина-Фасо, а один из крупнейших торговых партнеров Эстонии.
Такая же участь могла постичь и Эстонию, но поскольку Эстония отделалась чистыми бумагами, у здешних банкиров есть повод для радости. Многих потенциальных проблем удалось избежать.
Иегуда Шаффер, ведущий израильский эксперт, который консультировал Эстонию по оценке, сказал в интервью Postimees в феврале прошлого года, что он не будет предпологать, сможет ли Эстония избежать попадания в серый список по отмыванию денег или нет.
Затем он проконсультировался с Мальтой, которая в настоящее время находится в сером списке. Мальта сильно пострадала от попадания в серую зону.
Эстония приобрела плохую репутацию из-за масштабного отмывания денег через действующие здесь банки. Но оценка банков была лишь очень маленькой частью огромного расследования. Всего было изучено и оценено 11 глав и 40 технических аспектов.
В случае Эстонии было выявлено 109 технических недостатков вместе с рекомендациями по их устранению. Для начала экспертам было отправлено 850 страниц материалов, затем ответы на анкету, которая достигла 1400 страниц. В течение 2 недель с апреля по май большая группа международных экспертов встречалась с сотнями людей в Эстонии.
Как уже опасались, вместо отмывания денег через банковское дело камнем преткновения для Эстонии стали поставщики услуг виртуальной валюты, то есть в народе криптокомпании. Отмывание денег, которое проходило через банки, было наконец радикально подавлено, оставшиеся банки перестали обслуживать нерезидентов и ввели огромную бюрократию для борьбы с отмыванием денег.
Вначале поставщики услуг виртуальной валюты приветствовались в Эстонии путем лицензирования, но без какого-либо надзора, о котором стоило бы задуматься. Когда 14 июня Матис Мяэкер стал главой Бюро данных по отмыванию денег, он с первого дня сместил фокус внимания на поставщиков виртуальной валюты.
К концу прошлого года количество компаний, занимающихся виртуальной валютой, в Эстонии сократилось с 381 до менее чем 150. Еще раньше число таких компаний исчислялось тысячами. Если международные расчеты банков Эстонии в прошлом году достигали 80 миллиардов евро, то криптовалютных компаний - 20 миллиардов евро. Иными словами, четверть объема зарубежных расчетов, осуществленных через банки, фактически осуществлялась через всевозможные чужие компании, без какого-либо существенного надзора за ними. Их плоды дадут о себе знать только спустя годы, учитывая, как поздно отреагировали и дошли до общественности скандалы с отмыванием денег через банки.
Вице-канцлер Министерства финансов Эвелин Лийвамяги заявила, что объем криптовалютного бизнеса в Эстонии быстро сокращается.
«Можно сказать, что из каждых десяти криптобизнесов остается только один, - сказала Лийвамяги. - Это благодаря нашим более строгим законам и интенсивной надзорной деятельности Бюро данных по отмыванию денег».
На основании 329-страничного отчета Moneyval эффективность Эстонии в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма была оценена как эффективная. Эстония избежала попадания в серую зону и осталась в белой зоне.
Moneyval - это Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег, в задачу которой входит распространение политики международных стандартов в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма на страны Европы.