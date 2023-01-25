Канцлер Олаф Шольц заявил в среду в кабинете министров, что Германия продолжит увеличивать военную поддержку Украины. Федеральное правительство приняло решение предоставить Вооруженным силам Украины основные боевые танки Leopard 2, говорится на сайте правительства ФРГ.
Германия объявила, что направит Украине 14 танков Leopard 2
Германия объявила, что направит Украине 14 танков Leopard 2
«Это решение соответствует нашей известной линии поддержки Украины в меру наших возможностей. Мы действуем в тесной координации на международном уровне», - говорится в заявлении Шольца.
Целью является быстро собрать два танковых батальона с танками Leopard 2 для Украины. В качестве первого шага Германия предоставит роте 14 танков Leopard 2 A6 из запасов Бундесвера.
Накануне, 24 января, Der Spiegel сообщил о том, что канцлер Германии принял решение передать Украине боевые танки Leopard 2. По информации издания, речь идет как минимум об одной роте (10-14 танков) Leopard 2 A6.