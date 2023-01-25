Германия объявила, что направит Украине 14 танков Leopard 2

«Это решение соответствует нашей известной линии поддержки Украины в меру наших возможностей. Мы действуем в тесной координации на международном уровне», - говорится в заявлении Шольца.

Целью является быстро собрать два танковых батальона с танками Leopard 2 для Украины. В качестве первого шага Германия предоставит роте 14 танков Leopard 2 A6 из запасов Бундесвера.