Российское агентство воздушного транспорта (Росавиация) приняло решение разрешить авиаремонтникам использовать запасные части от других самолетов, снятых с эксплуатации, для обеспечения работы самолетов, находящихся в эксплуатации. Это означает, что для некоторых запасных частей, которые обычно заменялись только новыми, теперь можно брать уже использованные детали и после проверки устанавливать их.
Самолеты, летающие в России, получили разрешение на каннибализм
После начала вторжения в Украину одной из санкций, наложенных на Россию, был запрет на использование иностранных самолетов, которые должны были быть возвращены лизинговым компаниям. Кремль решил конфисковать самолеты и использует их по сей день. Поскольку санкции распространяются и на запасные части для самолетов, используемых Россией, в прошлом году Росавиация продлила лицензии на эксплуатацию 90% самолетов до конца года. Однако теперь правила использования запасных частей смягчаются, пишет Aviation Week.
По данным газеты «Известия», «запчасть берется с самолета, стоящего на земле, но для получения знаков подтверждения летной годности она должна пройти испытания, а затем после установки на другой самолет пройти повторные испытания».
Большинство самолетов, используемых в России, взяты в лизинг и зарегистрированы в Ирландии и на Бермудах. Согласно правилам этих стран, самолеты также необходимо было обслуживать. Однако теперь Россия начала использовать свои собственные правила обслуживания.
По данным Aviation Week, российские авиакомпании, по-видимому, нашли альтернативные способы получения запасных частей для самолетов. На это намекает разрешение Росавиации на установку деталей, которое было одобрено десятком зарубежных стран, таких как Аруба, Бразилия, Бермуды, Канада, Китай, Египет, Индия, Иран, Ирландия, Израиль, Иордания, Мексика, Южная Африка, Таиланд, Турция, ОАЭ, Великобритания и Узбекистан.
В июне прошлого года Китай объявил, что разрешит поставку запасных частей для западных самолетов в Россию, пишет Aviation Source News.
Россия теперь планирует быстро заменить свой авиапарк самолетами отечественного производства, пишет Aviation Source News. В частности, что в августе было заказано 323 самолета российского производства, из которых 73 - пассажирские самолеты «Sukhoi Superjet», 210 узкофюзеляжных самолетов «Иркут МС-21» с российскими двигателями и 40 среднемагистральных самолетов «Ту-214» на 210 пассажирских мест. Поскольку «Sukhoi Superjet» использует французские двигатели, было решено оснастить новые пассажирские самолеты двигателями, уже находящимися в эксплуатации, которые «находятся в отличном рабочем состоянии», пишет Simple Flying.
В марте 2022 года, когда западные страны запретили поставки и обслуживание самолетов в Россию после вторжения этой страны в Украину, Москва перевела около 600 самолетов западного производства и арендованных самолетов в местный реестр, возложив на Росавиацию полную ответственность за обеспечение их летной годности.