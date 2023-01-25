Самолеты, летающие в России, получили разрешение на каннибализм

После начала вторжения в Украину одной из санкций, наложенных на Россию, был запрет на использование иностранных самолетов, которые должны были быть возвращены лизинговым компаниям. Кремль решил конфисковать самолеты и использует их по сей день. Поскольку санкции распространяются и на запасные части для самолетов, используемых Россией, в прошлом году Росавиация продлила лицензии на эксплуатацию 90% самолетов до конца года. Однако теперь правила использования запасных частей смягчаются, пишет Aviation Week.

По данным газеты «Известия», «запчасть берется с самолета, стоящего на земле, но для получения знаков подтверждения летной годности она должна пройти испытания, а затем после установки на другой самолет пройти повторные испытания».

Большинство самолетов, используемых в России, взяты в лизинг и зарегистрированы в Ирландии и на Бермудах. Согласно правилам этих стран, самолеты также необходимо было обслуживать. Однако теперь Россия начала использовать свои собственные правила обслуживания.

По данным Aviation Week, российские авиакомпании, по-видимому, нашли альтернативные способы получения запасных частей для самолетов. На это намекает разрешение Росавиации на установку деталей, которое было одобрено десятком зарубежных стран, таких как Аруба, Бразилия, Бермуды, Канада, Китай, Египет, Индия, Иран, Ирландия, Израиль, Иордания, Мексика, Южная Африка, Таиланд, Турция, ОАЭ, Великобритания и Узбекистан.