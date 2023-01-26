ПРЕДВЫБОРНАЯ СТУДИЯ ⟩ Реформист Шведе: Эстония не откажется от требования к России выплатить Украине репарации

- Партия реформ указывает, что считает очень важным максимально ответственное и рачительное расходование средств на нужды обороны, говорится о том, что все расходы на эти цели правительственных учреждений и оборонных организаций сначала должны очень детально обосновываться, а потом очень строго контролироваться. Какие возможности вы видите для того, чтобы, к примеру, обеспечить покупку самых нужных видов вооружений? Нужно лучше слушать профессиональных военных, обращаться за советами к союзникам?

- Мы понимаем, что расходы на эти нужды сейчас будут очень высокими. Мы не забываем о том, что на эти нужды пойдут деньги налогоплательщиков, и отдаем себе отчет, что есть и масса других сфер, также требующих финансирования. Крайне важно максимально эффективное использование выделенных на защиту государства средств.

Я бы сказал, что соответствующая система в последнее время работала в Эстонии достаточно хорошо, но это не значит, что мы можем позволить себе расслабиться. Это особенно недопустимо в тех условиях, когда сейчас очень многие страны начинают покупать себе новые вооружения, и конкуренция на рынке оружия растет. Часто это заставляет принимать очень быстрые решения, и нужно следить, чтобы они были разумными. Нужно заключать только по-настоящему выгодные контракты, избегать высоких комиссионных или вовсе обходиться без них.