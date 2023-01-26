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ПРЕДВЫБОРНАЯ СТУДИЯ ⟩ Реформист Шведе: Эстония не откажется от требования к России выплатить Украине репарации

Павел Соболев
, журналист
Реформист Шведе: Эстония не откажется от требования к России выплатить Украине репарации
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  • Инвестиции в эстонскую оборонную промышленность полезны не только армии, но и экономике
  • Новые полигоны в Эстонии будут строиться с учетом интересов земельных собственников
  • Эстония должна настоять, чтобы Россия заплатила за все разрушения, вызванные агрессией в Украине

Гостем очередной передачи Rus.Postimees из цикла, посвященного приоритетам в областях внешней политики и обороны крупнейших эстонских партий, ведущих свои избирательные кампании в преддверии выборов, стал кандидат в депутаты Рийгикогу от Партии реформ, контр-адмирал Игорь Шведе. Среди прочего он ответил на вопросы, касающиеся самых важных мер по укреплению обороноспособности Эстонии, а также возможных форм участия Эстонии в послевоенном восстановлении Украины.

- Партия реформ выступает за то, чтобы средняя зарплата действующих военнослужащих была бы как минимум на тридцать процентов выше средней зарплаты по Эстонии, также Партия реформ считает необходимым, чтобы во время учений резервисты получали бы оплату на одном уровне с действующими военными. Можно ли сказать, что эти пункты предвыборной программы настолько важны для Партии реформ, что могут стать ее условиями на коалиционных переговорах?

- Это очень важные аспекты оборонной части предвыборной программы Партии реформ. Мы покупаем оружие, оборудование, однако исключительно важным фактором боеспособности армии являются все-таки люди. Очень важно иметь в составе Сил обороны профессиональных и мотивированных людей, которые по-настоящему готовы защищать родину. Очень важно, чтобы эти люди получали достойную зарплату. Чтобы они могли спокойно обеспечивать свои семьи, растить детей, а не думать о том, где взять на это деньги.

Этот же момент важен и во второй затронутой вами теме, в вопросе о выплатах резервистам. Когда мы вызываем резервистов на сборы, мы отрываем их от рабочих мест, от семей. Поэтому очень важно, чтобы они получали бы за свое участие в учениях такое же денежное довольствие, которое получают действующие военнослужащие. Резервисты же имеют те же самые обязанности, выполняют те же задачи. Обеспечив резервистов подобающим денежным довольствием, мы добьемся их лучшей мотивированности к участию в таких сборах.

- Партия реформ указывает, что считает очень важным максимально ответственное и рачительное расходование средств на нужды обороны, говорится о том, что все расходы на эти цели правительственных учреждений и оборонных организаций сначала должны очень детально обосновываться, а потом очень строго контролироваться. Какие возможности вы видите для того, чтобы, к примеру, обеспечить покупку самых нужных видов вооружений? Нужно лучше слушать профессиональных военных, обращаться за советами к союзникам?

- Мы понимаем, что расходы на эти нужды сейчас будут очень высокими. Мы не забываем о том, что на эти нужды пойдут деньги налогоплательщиков, и отдаем себе отчет, что есть и масса других сфер, также требующих финансирования. Крайне важно максимально эффективное использование выделенных на защиту государства средств.

Я бы сказал, что соответствующая система в последнее время работала в Эстонии достаточно хорошо, но это не значит, что мы можем позволить себе расслабиться. Это особенно недопустимо в тех условиях, когда сейчас очень многие страны начинают покупать себе новые вооружения, и конкуренция на рынке оружия растет. Часто это заставляет принимать очень быстрые решения, и нужно следить, чтобы они были разумными. Нужно заключать только по-настоящему выгодные контракты, избегать высоких комиссионных или вовсе обходиться без них.

- Если говорить уже о достаточно детальных планах Партии реформ на развитие гособороны, то там есть пункты о существенном усилении сил ПВО как минимум к 2025 году, о создании подразделения сухопутных сил размером с дивизию, в которое войдут и военнослужащие стран-союзников, развитие современной базы ВМС, реновирование взлетно-посадочной полосы аэродрома Эмари, создание в Тарту современного центра военной медицины и медицины катастроф. Есть и другие задачи. Что в этом ряду самое важное для безопасности Эстонии, что нужно делать не послезавтра или завтра, а уже практически сегодня?

- Все названные вами темы важны. Важно развивать силы ПВО, важны обеспечение бронезащитой второй пехотной бригады, покупка самоходных артиллерийских установок. Тут очень важен системный подход, и решающим, конечно, оказывается мнение командующего Силами обороны. А его мнение опирается на то, какие конкретные планы по защите Эстонии были разработаны. Как на национальном уровне, так и в сотрудничестве с НАТО.

Разумеется, эти планы постоянно корректируются. В зависимости от этих корректировок меняются и приоритеты в отношении того, что из вооружений особенно нужно Эстонии, что должно как можно скорее оказаться тут на месте. Вся эта деятельность очень тесно координируется нами с союзниками. Главное - быстро реагировать на эти изменения, верно оценивать, что происходит с международной безопасностью.

Когда делаются какие-то закупки вооружений, нужно отслеживать, как эти приобретения интегрировались в нашу оборонную систему. По итогам этого анализа армейское командование предлагает делать нужные поправки. Политическое руководство страны должно поддерживать эти предложения, государственная власть должна очень внимательно слушать то, что говорит командующий Силами обороны, потому что именно он является главным военным специалистом страны. Именно он в случае необходимости будет руководить обороной государства.

- Партия реформ также ставит своей целью усилить мощь «Кайтселийта», среди прочего доведя его численность до 20 000 человек, при этом предлагается финансировать закупки снаряжения для «Кайтселийта», равно как и обучение членов «Кайтселийта», из оборонного бюджета государства. Наверное, война в Украине очень ярко показала важность эффективной территориальной обороны...

- Сразу скажу, что «Кайтселийт» сейчас очень активно сотрудничает с подразделениями территориальной обороны в Украине. Перенимает у них опыт и начинает использовать его в Эстонии.

Увеличение численности «Кайтселийта» очень полезно, потому что эффективное сотрудничество Сил обороны и «Кайтселийта» делает сильнее и армию, и «Кайтселийт». Это очевидный факт, но это касается в большей степени военной плоскости. Однако сфера деятельности «Кайтселийта» куда шире.

«Кайтселийт» решает и общественные задачи, например, задачи, связанные с гражданской обороной или с патриотическим воспитанием. Поэтому когда мы говорим об усилении поддержки «Кайтселийта», мы говорим не только о повышении военной готовности к защите страны. Речь идет о повышении готовности к такой защите и у всего эстонского общества.

- Немалое место в предвыборной платформе вашей партии уделяется и необходимости развития нашей собственной, эстонской оборонной промышленности. В производстве какого типа оружия или военной техники Эстония может преуспеть сама, что у нас должно получаться делать самим, а не покупать за рубежом?

- Мы уже добились больших успехов в производстве военного снаряжения, мы производим его для своих войск, но у нас покупают его и другие страны. У эстонской оборонной промышленности есть очень большие достижения в роботике, в киберзащите. Наши предприятия доказали свой очень высокий уровень в этих сферах. Также Эстония может похвастаться тем, что может предложить очень высококачественный ремонт военных кораблей.

Думаю, у нашей оборонной промышленности хорошие перспективы. У нас есть союз предприятий этого профиля. Самым важным в этой сфере является тесная координация деятельности государства, предприятий и ученых. Иметь собственную эффективную оборонную промышленность для государства очень важно. Общаясь с военными из других стран, я много раз замечал, что у многих армий имеются очень прочные связи с оборонными предприятиями именно своего государства.

Разумеется, инвестиции в эстонскую оборонную промышленность помогают и нашей экономике. Это рабочие места, это налоговые отчисления. Ну и, конечно, это очень помогает Силам обороны Эстонии, потому что очень важно в своей собственной стране иметь специалистов по производству военной продукции очень высокого уровня. К которым за помощью для решения каких-то нужд можно обращаться быстро и напрямую.

- Партия реформ подчеркивает, что для повышения эффективности Сил обороны следует создавать больше учебных полигонов, где военные могут повышать свою выучку. Боеспособная армия должна много тренироваться, это понятно. Но могут ли потенциальные избиратели вашей партии надеяться, что при реализации этой стратегии будут учитываться интересы как местных самоуправлений, так и, возможно, частных владельцев каких-то угодий, что все будут получать адекватные компенсации, что ни у кого совсем близко от домов не начнут ежедневно звучать выстрелы и взрывы?

- Вы правы, без регулярных тренировок толковой армии не будет. Можно накупить оружия, можно набрать людей, но без проведения учений ни от оружия, ни от людей проку много не увидишь. Учения должны проводиться регулярно, создание условий для максимально эффективного обучения военных очень важно.

При этом мы вовсе не хотим строить какие-то очень большие полигоны, которые на самом деле будут не нужны. Следует использовать ровно такие площади, которые действительно необходимы при проведении обучения. Но важно также учитывать, что присутствие наших союзников в Эстонии становится все шире. Это и военная техника союзников, и военнослужащие, которым постоянно нужно поддерживать свой боевой уровень. Для этого тоже нужны полигоны.

Та сеть полигонов, которая у нас имелась в последние годы, уже не может отвечать новым задачам. Конечно, мы не забываем, что владельцы каких-то земель, которые нужны для строительства полигонов, являются нашими гражданами, и мы считаем необходимым решать все возникающие проблемы в сотрудничестве с этими людьми, с местными самоуправлениями.

Нужно находить удовлетворяющие все стороны решения. Это нелегкая задача, но в Эстонии уже с успехом справлялись с такими задачами. Например, при строительстве полигона в Тапа. Проблемы возникали, но их удалось преодолеть.

- Партия реформ обещает адаптировать к современным вызовам Закон об учреждениях безопасности, в срочном порядке развить и усилить эти учреждения, что позволит Эстонии справляться с нейтрализацией и предотвращением различных угроз. Какие учреждения безопасности, с точки зрения Партии реформ, в самую первую очередь нуждаются в модернизации, это Полиция безопасности, Департамент внешней разведки? Как их можно развить или модернизировать, обнажило ли российское нападение на Украину какие-то не самые сильные места в их работе?

- Да, речь идет именно о Департаменте внешней разведки и Полиции безопасности. Нужно очень тщательно выучить те уроки, которые дали и нападение России на Украину, и кризис с беженцами, затронувший Польшу, Литву и отчасти Латвию. Этот кризис тоже дал большую пищу для размышлений о том, как нужно эффективно защищать государство.

Однако кое-какие изменения в работу этих ведомств вносились еще до данных кризисов. Думаю, сейчас очень важно ясно разграничить полномочия между учреждениями безопасности, чтобы всем было хорошо понятно, кто что должен делать. Подумать, в каких направлениях полномочия контрразведки и Полиции безопасности могут быть расширены. Но при этом крайне важно обеспечить, чтобы над работой этих учреждений имелся адекватный политический и общественный надзор. Необходимо соблюдать все демократические принципы.

В любом случае, очень важно добиться, чтобы Департамент внешней разведки и Полиция безопасности были бы эффективными инструментами по защите государства. Чтобы они верно оценивали возникающие угрозы и предлагали адекватные меры реагирования. Чтобы они поставляли политикам, которым предстоит принимать важные решения по защите общества, максимально точную информацию. И для достижения этих целей необходимо увеличивать ресурсы этих учреждений.

- В той части предвыборной платформы Партии реформ, которая посвящена внешней политике, едва ли не первый пункт касается важности сотрудничества Эстонии со своими партнерами в рамках Евросоюза, в том числе в сфере обороны. Говорится, что ЕС должен быстро реагировать на все угрозы, включая военные, и что единая оборонная инициатива ЕС вовсе не заменяет НАТО, а дополняет альянс. Как это может работать на практике, когда на какие-то общие для Европы вызовы в области безопасности реагирует именно не НАТО, а ЕС, и Эстония, конечно, в этом реагировании тоже участвует?

- Для начала я бы все-таки подчеркнул, что коллективная безопасность остается зоной ответственности именно НАТО. Если для нас возникает военная угроза, отражением этой угрозы все-таки надо заниматься именно по линии НАТО.

Однако сотрудничество в военной сфере в рамках ЕС действительно возможно. Это можно показать на примере ситуации с Украиной. Когда Украина заявила о необходимости поставок ей оружия, Евросоюз как организация отреагировал на это очень быстро. Среди прочего, например, создав механизмы, по которым из бюджета ЕС компенсировались затраты тем странам Европейского союза, которые стали отправлять Украине оружие. Возвращение этих средств помогает этим странам быть готовыми к защите своих территорий от нападений.

Также военное сотрудничество в рамках ЕС можно видеть на примере транзита военных подразделений и вооружений через границы. Тут альянс НАТО сам по себе особо помочь не может, потому что речь идет о таможенных вопросах, вопросах пограничного контроля. ЕС стал гибко менять свое законодательство, но эти процессы нуждаются в продолжении. Нужно создать гарантии, что, например, высадившееся в Нидерландах подразделение армии США в случае необходимости сможет очень быстро оказаться в Польше или в Эстонии.

- Каким, с точки зрения Партии реформ, должно быть участие Эстонии в послевоенном восстановлении Украины, после победы Украины?

- Мы полагаем, что послевоенное восстановление Украины должно будет проходить в рамках очень широкого международного сотрудничества. И очень важно будет проводить предметные консультации с Украиной, чтобы именно украинские власти очень конкретно говорили, где и как в самую первую очередь следует помогать.

Еще одним важным аспектом должно стать предъявление требований России, которую следует обязать компенсировать все те разрушения, которые по ее вине произошли на украинской территории. Эстонии очень важно будет все время держать эту тему на столе.

- Партия реформ подтверждает, что Эстония поддерживает дальнейшее расширение ЕС. Хорошо известно, что Эстония - один из главных сторонников европейской интеграции Украины, какие еще новые страны в ЕС хочет видеть Партия реформ, речь о том, чтобы Грузия, Молдова получили дорожные карты своего европейского пути?

- Да, речь именно об этих странах, а также о некоторых балканских государствах. Эти страны нужно поддерживать в их стремлении вступить в ЕС, потому что стараясь выполнить необходимые критерии, эти страны становятся более демократическими. Эти усилия также влекут за собой и оздоровление экономик этих стран. Однако нужные критерии все равно необходимо выполнить, так что этим странам самим нужно очень много работать.

Однако Эстония сама была в такой ситуации. И мы в Эстонии знаем, как сильно помогло Эстонии вступление в ЕС. Так что мы очень рады делиться с этими странами своим опытом. Советовать, что и как нужно делать, чтобы однажды они смогли тоже оказаться в Европейском союзе.

- Насколько важным для вашего решения идти в политику, баллотироваться в парламент, было то кардинальное изменение в системе международной безопасности, которое было вызвано полномасштабным нападением Росиии на Украину? Почему вы решили, что сейчас ваш опыт будет полезнее всего именно в Рийгикогу? Что можно в Рийгикогу сделать для безопасности Эстонии такого, чего нельзя сделать, допустим, в министерстве обороны? Может ли партийная принадлежность мешать работе чиновника в министерстве обороны, создавать какие-то противоречия или даже конфликты интересов?

- Безусловно, международный кризис, вызванный военной агрессией России против Украины, стал самым главным фактором, побудившим меня сначала вступить в Партию реформ, а потом выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Рийгикогу. В течение последних двадцати лет я очень внимательно смотрел на то, что происходит в мире в военной сфере, и очень хотел, чтобы Россия изменилась. Надеялся, что это возможно.

К сожалению, этого не произошло. И сейчас я очень хорошо понимаю, какая большая угроза исходит от России эстонскому государству, эстонскому обществу. И я очень хорошо понимаю, что можно сделать для противодействия этой угрозе в сотрудничестве с НАТО. С Европейским союзом. Думаю, это понимание, знание этой темы могут быть очень полезны в Рийгикогу.

Я думаю, что восприятие этой угрозы у разных эстонских партий может отличаться в каких-то деталях, но в целом они смотрят на ситуацию достаточно одинаково. Я думаю, что в этом направлении между фракциями разных партий в парламенте возможно очень эффективное сотрудничество, и мой опыт может в нем быть востребован.

Я десятки лет служил в Силах обороны Эстонии, работал в оборонных структурах, очень хорошо знаю эту сферу и в военно-морском, и в сухопутном аспектах, очень хорошо понимаю, как работает Генштаб Сил обороны. У меня очень большой опыт руководящей работы в этих сферах, четкое понимание того, что реально сделать в укреплении обороны государства, а что нет.

Кроме того, у меня очень богатый опыт в сфере военного сотрудничества со странами-союзниками Эстонии. Я думаю, что именно в контексте нынешней политической ситуации в мире очень важно, чтобы в Рийгикогу были бы люди с таким опытом.

Думаю, я смогу очень сильно помогать своим однопартийцам, коллегам из других фракций лучше понимать многие нюансы, связанные с обороной. Также надеюсь, что у меня получится справляться и с другой важной задачей: доносить до военных точку зрения политиков, объяснять военным, почему какие-то политические решения сейчас возможны, а другие принять затруднительно.

Смотрите в записи полную версию беседы!

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