ПРЕДВЫБОРНАЯ СТУДИЯ ⟩ Реформист Шведе: Эстония не откажется от требования к России выплатить Украине репарации

- Безусловно, международный кризис, вызванный военной агрессией России против Украины, стал самым главным фактором, побудившим меня сначала вступить в Партию реформ, а потом выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Рийгикогу. В течение последних двадцати лет я очень внимательно смотрел на то, что происходит в мире в военной сфере, и очень хотел, чтобы Россия изменилась. Надеялся, что это возможно.
К сожалению, этого не произошло. И сейчас я очень хорошо понимаю, какая большая угроза исходит от России эстонскому государству, эстонскому обществу. И я очень хорошо понимаю, что можно сделать для противодействия этой угрозе в сотрудничестве с НАТО. С Европейским союзом. Думаю, это понимание, знание этой темы могут быть очень полезны в Рийгикогу.
Я думаю, что восприятие этой угрозы у разных эстонских партий может отличаться в каких-то деталях, но в целом они смотрят на ситуацию достаточно одинаково. Я думаю, что в этом направлении между фракциями разных партий в парламенте возможно очень эффективное сотрудничество, и мой опыт может в нем быть востребован.
Я десятки лет служил в Силах обороны Эстонии, работал в оборонных структурах, очень хорошо знаю эту сферу и в военно-морском, и в сухопутном аспектах, очень хорошо понимаю, как работает Генштаб Сил обороны. У меня очень большой опыт руководящей работы в этих сферах, четкое понимание того, что реально сделать в укреплении обороны государства, а что нет.
Кроме того, у меня очень богатый опыт в сфере военного сотрудничества со странами-союзниками Эстонии. Я думаю, что именно в контексте нынешней политической ситуации в мире очень важно, чтобы в Рийгикогу были бы люди с таким опытом.
Думаю, я смогу очень сильно помогать своим однопартийцам, коллегам из других фракций лучше понимать многие нюансы, связанные с обороной. Также надеюсь, что у меня получится справляться и с другой важной задачей: доносить до военных точку зрения политиков, объяснять военным, почему какие-то политические решения сейчас возможны, а другие принять затруднительно.
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