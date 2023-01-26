В предвыборной студии реформист Игорь Шведе: нужно ли что-то менять в оборонной и внешней политике Эстонии?

- Партия реформ выступает за то, чтобы средняя зарплата действующих военнослужащих была бы как минимум на тридцать процентов выше средней зарплаты по Эстонии, также Партия реформ считает необходимым, чтобы во время учений резервисты получали бы оплату на одном уровне с действующими военными. Можно ли сказать, что эти пункты предвыборной программы настолько важны для Партии реформ, что могут стать ее условиями на коалиционных переговорах?

- Партия реформ обещает адаптировать к современным вызовам Закон об учреждениях безопасности, уточнить вытекающие из закона задачи, стоящие перед учреждениями, а также развить и усилить эти учреждения, что позволит Эстонии справляться с нейтрализацией и предотвращением угроз. Какие учреждения безопасности, с точки зрения Партии реформ, в самую первую очередь нуждаются в модернизации? Это Полиция безопасности, Департамент внешней разведки? Как их можно развить или модернизировать? Обнажило ли российское нападение на Украину какие-то не самые сильные места в их работе?

- В той части предвыборной платформы Партии реформ, которая посвящена внешней политике, едва ли не первый пункт касается важности сотрудничества Эстонии со своими партнерами в рамках Евросоюза, в том числе в сфере обороны. Говорится, что ЕС должен быстро реагировать на все угрозы, включая военные, и что единая оборонная инициатива ЕС вовсе не заменяет НАТО, а дополняет альянс. Как этом может работать на практике, когда на какие-то общие для Европы вызовы в области безопасности реагирует именно не НАТО, а ЕС, и Эстония, конечно, в этом реагировании тоже участвует?