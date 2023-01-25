Каким будет наступление в Украине и кто его начнет?

Другое возможное направление - в районе Сватово - с этой точки зрения выглядит более привлекательным. На севере Луганщины городов и сел меньше.

Но на этом направлении после украинского осеннего наступления были размещены российские резервы.

Россия тоже может начать новое наступление в этом районе, тем более что она уже делала это в начале войны.

Беларусь

О возможности нового удара в направлении Киева или в сторону западных областей Украины довольно много говорят в последние несколько недель. Россия может хотеть здесь добиться двух целей - захвата Киева и прекращения связи центральных и восточных областей Украины с Польшей, через которую идет снабжение ВСУ.

В начале января министерство обороны Беларуси рассказало, что численность российской группировки в стране составляет всего около девяти тысяч человек, около 170 танков, до 200 бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм.

Есть еще белорусская армия, численность которой составляет примерно 50 тысяч человек, однако вступление Минска в войну приведет к сильной эскалации, и в этом сомневаются многие эксперты.

Такой численности войск явно недостаточно для того, чтобы штурмовать огромный город Киев, который готовился к обороне еще до начала войны и выдержал уже одну попытку штурма.