Полиция просит помощи в поисках 74-летней Нины

Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что около 9 часов Нина вышла из дома в районе Мустамяэ и не вернулась. Полицейские проверили близлежащую к месту исчезновения территорию, больницы и другие возможные места пребывания, но найти женщину пока не удалось.

Рост Нины 153 см, у нее худощавое телосложение, седые волосы. На момент выхода из дома на ней были надеты длинная коричневая куртка с капюшоном, более темные брюки и ботинки. На Нине могли быть надеты серая шапка и коричневый шарф.