КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Откровенные путинисты не имеют в эстонской политике шансов, у латентных возможности остаются

Сторонники российской агрессии могут быть востребованы только маргинальными партиями

Совсем иная ситуация возникает с людьми, которые допускали себе прямое одобрение действий РФ в Украине. Конечно, Елену Федорову не только в феврале 2022 года, но и сейчас знает в Эстонии несоизмеримо меньшее - в сравнении со знающим Стальнухина - количество людей, поэтому трудно допустить, что она могла бы хоть как-то преуспеть на выборах в случае попытки «сольного номера». В то же время тот факт, что ее имя появилось в списках Объединенной Левой партии, известной тем, что она обычно занимает по итогам выборов последние места в партийном зачете, показывает, каким на самом деле оказывается теперь в Эстонии «политический потолок» для симпатизантов путинского режима.

Из всех эстонских партий только Объединенную Левую партию можно заподозрить в том, что в ее рядах есть очень много людей, которым этот режим нравится, однако даже эта партия этого прямо не показывает. Например, в заявлениях важных фигур ее кампании перед выборами (на которые она идет в кооперации с движением KOOS) можно заметить все-таки не поддержку России, а риторику такого рода, что, мол, война в Украине не имеет отношения к Эстонии, и что участие нашей страны в антипутинской коалиции опасно тем, что создает риски для самой Эстонии.