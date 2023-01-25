Некоторые члены Центристской партии своей не слишком типичной для эстонского общества позицией, занятой в отношении войны в Украине и связанных с ней процессов, дали повод партийному руководству для очень суровых оргвыводов. Сразу несколько исключенных из партии в прошлом году центристов сейчас баллотируются в Рийгикогу, однако в определенных случаях шансы на их успешное выступление изначально выглядят нулевыми, пишет журналист Павел Соболев.
КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Откровенные путинисты не имеют в эстонской политике шансов, у латентных возможности остаются
Предвыборный период в Эстонии достиг стадии, когда за претендентами на кресла в Рийгикогу оказались закреплены кандидатские номера. В этой фазе предвыборной гонки избиратели начинают внимательнее изучать имена соискателей мандатов, и на днях пресса обратила внимание, что Объединенная Левая партия выставила своим кандидатом в Ляэне-Вируском избирательном округе Елену Федорову, исключенную из Центристской партии в феврале 2022 года. Причиной ее исключения стали тогда посты Федоровой в соцсетях, которые можно было истолковать как поддержку российского военного вторжения в Украину.
Разумеется, Федорова оказалась не единственным членом Центристской партии, в отношении которой партийное руководство приняло в прошлом году самую суровую дисциплинарную меру. Кроме того, находятся и куда более знаковые примеры ситуации, в которой покинувший не по своей воле ряды центристов политик собирается побороться за мандат народного избранника. Скажем, о таком намерении ветерана Рийгикогу Михаила Стальнухина стало известно уже несколько недель назад. Однако существенные отличия между этими двумя случаями вытекают отнюдь не только из вопиющей разности в политическом весе этих двух фигур.
Хороший результат на выборах может подтолкнуть Стальнухина к созданию своей партии
Стальнухин стал жертвой «нулевой толерантности» со стороны партийного правления центристов после того, как в одном из видеоинтервью определил и премьера Каю Каллас, и других членов эстонского правительства в нацисты и фашисты. Лидеры Центристской партии сочли недопустимым и наносящим вред не только партии, но и Эстонии такое поведение, однако все-таки причиной гнева Стальнухина в отношении эстонской исполнительной власти была не поддержка этой властью Украины в войне.
Стальнухин позволил себе очень злые высказывания в адрес Каллас и членов ее правительства в связи с решениями по удалению из публичного пространства советских военных памятников, прежде всего - нарвского танка. Таким образом, формально Стальнухин вступил в непримиримые противоречия с ценностями эстонского государства в вопросах, касающихся скорее оценок истории, а не текущей внешней политики страны, предполагающей непреклонную поддержку Украины. Вероятно, именно поэтому исключение Стальнухина все-таки не сопровождалось совсем уж тотальной обструкцией.
Сейчас Стальнухин заявился на выборы как независимый депутат. Трудно себе представить, что у него получится создать прецедент и пробиться в таком качестве на Тоомпеа, но при этом нельзя отрицать, что он имеет обширный круг сторонников, поэтому его «индивидуальное выступление» вовсе не выглядит какой-то авантюрой. Стальнухин и раньше показывал хорошие личные результаты на выборах, вполне вероятно, что покажет и теперь, и уже с этой платформы, возможно, сможет приступить к созданию своей политической силы, - например, с прицелом на выборы местного уровня.
Именно то обстоятельство, что Стальнухин все-таки никогда не делал прямых заявлений в поддержку агрессии, позволяет ему не выглядеть на эстонской политической сцене абсолютным изгоем, то есть политиком такой степени токсичности, что заставляла бы удерживаться от коллаборации с ним даже тех имеющих политические амбиции фигур, что, возможно, на самом деле разделяют его радикализм.
Сторонники российской агрессии могут быть востребованы только маргинальными партиями
Совсем иная ситуация возникает с людьми, которые допускали себе прямое одобрение действий РФ в Украине. Конечно, Елену Федорову не только в феврале 2022 года, но и сейчас знает в Эстонии несоизмеримо меньшее - в сравнении со знающим Стальнухина - количество людей, поэтому трудно допустить, что она могла бы хоть как-то преуспеть на выборах в случае попытки «сольного номера». В то же время тот факт, что ее имя появилось в списках Объединенной Левой партии, известной тем, что она обычно занимает по итогам выборов последние места в партийном зачете, показывает, каким на самом деле оказывается теперь в Эстонии «политический потолок» для симпатизантов путинского режима.
Из всех эстонских партий только Объединенную Левую партию можно заподозрить в том, что в ее рядах есть очень много людей, которым этот режим нравится, однако даже эта партия этого прямо не показывает. Например, в заявлениях важных фигур ее кампании перед выборами (на которые она идет в кооперации с движением KOOS) можно заметить все-таки не поддержку России, а риторику такого рода, что, мол, война в Украине не имеет отношения к Эстонии, и что участие нашей страны в антипутинской коалиции опасно тем, что создает риски для самой Эстонии.
Такая риторика полна лукавства и указывает пусть не на открытую, но на «гибридную» поддержку России, но даже с учетом этого оказывается не очень просто понять, зачем этой партии понадобился человек, который российскую агрессию поддержал довольно ясно, написав в соцсетях после февральского нападения, что настала пора возмездия и что весь «русский мир» замер в ожидании победы. Самое напрашивающееся объяснение состоит в том, что лидеры принявшей Федорову под свое крыло партии хотят перенаправить на себя все «тематические каналы», по которым будет вестись «протестное голосование».
Едва ли Федоровой будет позволено повторять в своей предвыборной агитации то, что она писала в феврале 2022 года, но, вероятно, Объединенная Левая партия верит, что разделяющие взгляды Федоровой люди помнят о ее «подвигах» и отдадут ей голос. В очень малой степени этот расчет может сбыться, но в целом надежда эстонских мелких партий принять на себя потоки «протестных» голосов наивна. В Эстонии есть крупная партия, ставшая на рынке протестного голосования монополистом, и откусить в этом смысле что-то от EKRE почти невозможно.
Это в свое время показал пример Партии народного единства, созданной Кристийной Оюланд после ее изгнания из стана реформистов за махинации на внутрипартийных выборах. Это была попытка зайти в «отрицании всего» еще дальше, чем EKRE, но оказалось, что «ниша занята», и эта попытка потерпела крах.
Центристская партия прощает тех, кто убедительно кается
После публикации списков кандидатов стало ясно, что Центристская партия готова прощать грехи некоторым покинувшим ее ряды из-за грубых ошибок людям, правда, в том случае, если они совершат вербальное покаяние. В марте 2022 года заявление о выходе из рядов центристов подал после острой критики в свой адрес депутат горсобрания Тарту Николай Пыдрамяги, не одобрявший российскую агрессию, но публично сказавший, что в Украине 8 лет идет гражданская война. Позднее Пыдрамяги принес извинения за эти слова, и сейчас мы можем увидеть его имя среди кандидатов центристов в Тартуском избирательном округе.
Елена Федорова говорила более дикие вещи (что привело ее не только к исключению из рядов центристов, но и к потере работы в «Скорой помощи»), никак за них не винилась, и в итоге проявилась в рядах партии, которую, похоже, отличают не самые высокие требования в части политической и социальной гигиены. Однако эта низость «морального порога» никак не помогает таким силам перестать быть маргинальными и никак не состоятельна помочь рекрутируемым ими людям запустить настоящую политическую карьеру.
Ясно, что носители идей, подобных высказанным Еленой Федоровой почти год назад, никаких перспектив в эстонской политике не имеют. Эта данность положительно характеризует уже общий уровень политической и социальной гигиены в Эстонии, но в то же время и в участии Васильевой в выборах тоже можно увидеть и хорошие моменты. Центристы и система здравоохранения от нее избавились, но наличие у нее в данный момент статуса «кандидата в депутаты» красноречиво доказывает, что свобода слова в Эстонии гарантирована.