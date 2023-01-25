Мнение ⟩ Страх разнообразия, или почему учитель из Тарту так обиделся за русскую букву «г»

Вчера тартуский Postimees опубликовал мнение учителя истории и обществоведения Андрея Панкратова, встревоженного новым шрифтом из дизайнерского пакета, который по заказу тартуской мэрии в прошлом году разработали бюро AKU и Tüpokompanii. Основная претензия сводится к тому, что шрифт вызывает диссонанс у носителя русского языка. Якобы написание буквы r в слове Tartu читается как русское «г», и это смешно, а в итоге неприятно. Картавость, видимо, присутствует.

На мнение русскоязычного учителя вскоре отозвался эстоноязычный журналист Райму Хансон, который взял комментарий у менеджера по маркетингу тартуской мэрии Марлеэн Отсус. Она уточнила, что новое написание проходило тестирование в различных группах пользователей, и нареканий до мнения господина Панкратова не поступало.

По ее словам, тип шрифта, получивший название «семиотик», действительно наиболее игровой. Он предполагает, что буквы можно ставить под разными углами, создавать отсылки к другим буквам, создавая новые подвижные контексты. Отсус также добавила, что написание буквы, которое так смутило уважаемого учителя, нередко используется в латинских шрифтах. Другими словами, это общепринятое и узнаваемое написание.

Тартуские городские шрифты, получившие названия Гражданин, Семиотик и Генетик. Фото: AKU Collective OÜ