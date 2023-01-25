Аэропорт Берлина из-за забастовки отменяет все рейсы

По данным аэропорта, около 300 рейсов были отменены или задержаны. Забастовка нарушила планы поездок 35 000 человек.

Аэропорт Бранденбург также имеет прямое сообщение с Таллинном. Дважды в неделю, в понедельник и пятницу, авиакомпания Ryanair предлагает перелеты в обоих направлениях.

Однако ожидается, что на рейсы, вылетающие в пятницу и понедельник, забастовка не повлияет, поскольку это однодневная предупредительная забастовка, организованная влиятельным профсоюзом Verdi для усиления давления перед следующим раундом переговоров.

По данным профсоюза, они ожидают, что в акции примут участие 1 500 работников аэропорта.

Verdi требует повышения зарплаты на 500 евро для наземного персонала аэропорта в течение 12 месяцев. Сотрудники охраны требуют более высоких премий за работу в выходные и праздничные дни.

«Все знают, что цены выросли как сумасшедшие, как на продукты питания, так и на бензоколонках», - сказал представитель Verdi Хольгер Рёсслер немецким СМИ.

Инфляция в Германии замедлилась с 10,4% в октябре до 8,5% в декабре благодаря мерам государственной помощи.