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Аэропорт Берлина из-за забастовки отменяет все рейсы

BNS Карл-Роберт Пухм
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Аэропорт Берлина из-за забастовки отменяет все рейсы
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Пассажиры смотрят на табло, показывающее, что все рейсы отменены во время предупредительной забастовки в аэропорту Берлин-Бранденбург (BER) в Германии в среду, 25 января 2023 года.
Пассажиры смотрят на табло, показывающее, что все рейсы отменены во время предупредительной забастовки в аэропорту Берлин-Бранденбург (BER) в Германии в среду, 25 января 2023 года. Фото: CHRISTOPH SOEDER

Берлинский аэропорт Бранденбург (BER) отменил в среду все рейсы из-за забастовки рабочих, требующих повышения заработной платы.

По данным аэропорта, около 300 рейсов были отменены или задержаны. Забастовка нарушила планы поездок 35 000 человек.

Аэропорт Бранденбург также имеет прямое сообщение с Таллинном. Дважды в неделю, в понедельник и пятницу, авиакомпания Ryanair предлагает перелеты в обоих направлениях.

Однако ожидается, что на рейсы, вылетающие в пятницу и понедельник, забастовка не повлияет, поскольку это однодневная предупредительная забастовка, организованная влиятельным профсоюзом Verdi для усиления давления перед следующим раундом переговоров.

По данным профсоюза, они ожидают, что в акции примут участие 1 500 работников аэропорта.

Verdi требует повышения зарплаты на 500 евро для наземного персонала аэропорта в течение 12 месяцев. Сотрудники охраны требуют более высоких премий за работу в выходные и праздничные дни.

«Все знают, что цены выросли как сумасшедшие, как на продукты питания, так и на бензоколонках», - сказал представитель Verdi Хольгер Рёсслер немецким СМИ.

Инфляция в Германии замедлилась с 10,4% в октябре до 8,5% в декабре благодаря мерам государственной помощи.

В прошлом году крупнейший профсоюз Германии IG Metall достиг соглашения о повышении заработной платы на 8,5% для почти четырех миллионов работников промышленности после серии предупредительных забастовок.

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