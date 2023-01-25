Полиция поймала подростков, вырвавших сумку у пожилой женщины

Вчера вечером в 18:00 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Мальми в Вильянди несколько мальчиков пробежали мимо пожилой женщины и сорвали сумку с ее плеча. К счастью, 71-летняя женщина не пострадала и, несмотря на сильный испуг, действовала быстро: позвонила в банк с просьбой закрыть счет и сообщила о происшествии в Центр тревоги, после чего к поиску хулиганов приступили патрули.

Чтобы выяснить дальнейшее направление движения нарушителей, патрульные пытались получить информацию по отпечаткам обуви, оставленным на снегу, а также проанализировали записи камер видеонаблюдения. «Вскоре мы нашли сумку во дворе, которую мальчики либо уронили, либо потеряли во время побега. Так или иначе, к радости потерпевшей, оказалось, что все вещи были на месте», - сказал руководитель вильяндиского участка Маргус Сассь.

Однако поиски самих молодых людей все еще продолжались. В 22:00 патруль проехал мимо мальчика, который подозрительно следил за женщиной. «Мальчика решили проверить, но пока полицейский разворачивал машину, мальчик убежал. Патруль поймал его на улице Кестри: выяснилось, что в тот момент они уже панировали очередную кражу», - сказал Сассь. В ходе следствия также установили личность соучастника. Обоим мальчикам по 14 лет.

«Если кто-то стал жертвой преступления, об этом следует сообщить в полицию как можно скорее. Хорошо, если жертва попытается вспомнить как можно больше опозновательных черт. Таким образом, всегда больше шансов, что виновные будут быстро выявлены», - сказал Сассь.