Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) оставит в силе отстранение российских команд на фоне полномасштабного военного вторжения РФ в Украину, сообщает Sky News.
UEFA не снимет санкции с России до окончания войны
UEFA не снимет санкции с России до окончания войны
Суперкубок UEFA, запланированный в 2023 году в Казани, будет проводиться в другом месте. Несмотря на переговоры с представителями Российского футбольного союза, санкции с российского футбола сниматься не будут, пока не прекратится агрессия против Украины.
В 2022 году UEFA и FIFA отстранили все российские клубы и сборные от международных турниров, включая чемпионаты мира, Европы и клубные еврокубки. Также РФ лишилась права на проведение международных футбольных мероприятий на своей территории под эгидой обеих организаций.