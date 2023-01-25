Будто в воздухе растворился ⟩ Пропавшего без вести жителя Эстонии ищет полиция двух стран

52-летнего Вахура в последний раз видели 8 января в его квартире на улице Уус в Валга. С тех пор он не возвращался домой, близкие переживают, все ли с ним в порядке. Уходя из дома, он оставил дверь незапертой, что для него необычно. И он никогда раньше не уходил из дома так надолго.

Валгаский участковый Марек Кяйс рассказал, что почти со всех уголков Эстонии в полицию поступали сообщения о том, что то тут, то там передвигается человек, похожий на Вахура. Эти сообщения также были проверены, но, к сожалению, они пока не помогли найти пропавшего. «Сейчас полиция в основном занимается проверкой сообщений, обработкой информации и общением с населением», - сказал Кяйс.

Также полиция сотрудничает с волонтерами, вместе с ними были проверены несколько адресов и мест, где Вахур мог проводить время. «Мы также проверили камеры видеонаблюдения в этом районе, но там не был замечен пропавший. По одной из версий, он мог отправиться в Латвию, куда он время от времени ездил по работе. Для проверки этой версии мы активно общаемся с латвийской полицией, но на данный момент местонахождение пропавшего по ту сторону границы также не установлено. Работа полиции по поиску Вахура продолжается», - добавил Кяйс.