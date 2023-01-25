По оценке члена Европарламента от Эстонии Марины Кальюранд (СДПЭ), ошибкой было ждать, пока Россия вышлет эстонского посла.
Кальюранд: мы должны быть готовы к тому, что все эстонские диппредставительства в РФ будут закрыты
Решение о приведении численности сотрудников дипломатических миссий Эстонии и России к паритету является принципиально верным, особенно с учетом того, что в случае России мы имеем дело с враждебным государством- агрессором. Достойно сожаления, что Министерство иностранных дел вообще допустило ситуацию с появлением такого несоразмерного количества работников дипломатических представительств.
Вопросы вызывают сроки принятия решения. Было бы логично, если бы такое решение было принято весной, одновременно с высылкой российского посла и отзывом эстонского посла из Москвы. Как поступила Литва. Поскольку это решение не было принято весной 2022 года, это следовало сделать не позднее осени 2022 года, когда Рийгикогу признал Россию государством-спонсором терроризма и государством-агрессором. Непонятно, как могли сохраняться обычные отношения с государством-спонсором терроризма и агрессором до января этого года. В данный момент складывается неизбежное впечатление, что министр иностранных дел Рейнсалу использует эту тему в своей предвыборной кампании.
Я нахожу, что было ошибкой ждать, пока Россия вышлет эстонского посла. По своему опыту во время нападения «нашистов» в 2007 году, я могу подтвердить, что официальная Россия не будет общаться с послом, которого считает враждебным.
Россия всегда следила за эстонскими дипломатами в Москве и преследовала их; и в этой ситуации необходимость/разумность встреч с российскими оппозиционерами, представителями гражданского общества, даже с простыми людьми вызывает сомнения. Каждая встреча с эстонскими дипломатами может принести им, мягко говоря, неудобства. Таким образом, с 24 февраля работа посольства Эстонии и так была значительно ограничена, если не сказать прервана. Отзыв посла был бы очень нужным и сильным политическим шагом в отношении государства-агрессора.
Одна из областей, где дипломатическая работа должна в любом случае продолжаться, - это помощь гражданам. Учитывая иррациональное поведение России, Министерство иностранных дел Эстонии должно быть готово к тому, что все эстонские диппредставительства в России будут закрыты и/или не смогут выполнять свои обязательства по оказанию помощи гражданам. В таком случае нужна договоренность, посольство какого государства-члена ЕС будет помогать гражданам Эстонии. Как сегодня посольства других стран помогают нашим гражданам в странах, где мы сами не имеем дипломатического представительства, например, в Африке, Латинской Америке.
Надеюсь, что Министерство иностранных дел займется этим и вовремя проинформирует наших граждан, если возникнет такая необходимость, потому что помощь своим гражданам была, есть и должна оставаться приоритетом каждой страны. Разумеется, это означает, что в качестве ответного шага будут закрыты и все российские диппредставительства в Эстонии, а проживающие здесь российские граждане останутся без помощи. Увы, поведение России неоднократно демонстрировало, что свои граждане ей безразличны.