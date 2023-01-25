Кальюранд: мы должны быть готовы к тому, что все эстонские диппредставительства в РФ будут закрыты

Решение о приведении численности сотрудников дипломатических миссий Эстонии и России к паритету является принципиально верным, особенно с учетом того, что в случае России мы имеем дело с враждебным государством- агрессором. Достойно сожаления, что Министерство иностранных дел вообще допустило ситуацию с появлением такого несоразмерного количества работников дипломатических представительств.

Вопросы вызывают сроки принятия решения. Было бы логично, если бы такое решение было принято весной, одновременно с высылкой российского посла и отзывом эстонского посла из Москвы. Как поступила Литва. Поскольку это решение не было принято весной 2022 года, это следовало сделать не позднее осени 2022 года, когда Рийгикогу признал Россию государством-спонсором терроризма и государством-агрессором. Непонятно, как могли сохраняться обычные отношения с государством-спонсором терроризма и агрессором до января этого года. В данный момент складывается неизбежное впечатление, что министр иностранных дел Рейнсалу использует эту тему в своей предвыборной кампании.

Я нахожу, что было ошибкой ждать, пока Россия вышлет эстонского посла. По своему опыту во время нападения «нашистов» в 2007 году, я могу подтвердить, что официальная Россия не будет общаться с послом, которого считает враждебным.