Минувшая неделя в очередной раз, но более, чем красноречиво, показала, что враг украинцев находится не только в Москве. Он внутренний. И путинский режим активно использует его не только для уничтожения патриотов Украины, но и для убийства веры украинцев и в украинцев, пишет киевский журналист Сергей Гармаш.
Обзор недели в Украине: убийство агента украинской разведки и крупные разоблачения коррупции
Шпионские страсти
Он сидел за дипломатическим столом на первых военных переговорах Украины и России 28 февраля а по возвращении в Киев был убит сотрудниками Службы безопасности Украины и объявлен шпионом. При этом его похоронили как героя, а президент Зеленский представил к медали за «исключительный вклад в защиту государственного суверенитета и государственной безопасности».
Сейчас, почти год спустя, выясняется, при чем из The Wall Street Journal, что банкир Денис Киреев, застреленный 5 марта в центре Киева, предупредил украинскую разведку о планах Путина высадить десант на аэродроме к Гостомеле 24 февраля. И только благодаря этому, украинцы успели вовремя перебросить туда нужные подразделения, что позволило столице устоять.
Оказывается, он лично знал двух участников переговоров в Гомеле со стороны РФ, поэтому его отправили туда специально, чтоб затянуть процесс и выиграть время для украинских военных. Потом к его дому в Киеве приезжали российские агенты и он отстреливался от них из ружья. Уже перед поездкой на второй раунд переговоров ему якобы назначили встречу из офиса начальника контрразведки СБУ Александра Поклада. А когда он приехал в самый центр столицы в сопровождении личной охраны и агентов военной разведки, их окружили несколько автобусов с сотрудниками СБУ и всех положили на землю. Киреева посадили в микровавтобус. Примерно через 90 минут агенты ГУР нашли его тело с простреленным черепом.
«Если бы не господин Киреев, Киев, скорее всего, был бы взят», - сказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины The Wall Street Journal.
«У того, кто это намеренно сделал это (убил Киреева – прим. авт.), была цель не допустить того, чтобы мы вмешались в чужую игру и затянули этот процесс для того, чтобы позволить нашим ВСУ, скажем так, сделать определенные действия по отпору врага», - уточнил он уже в интервью «Радио Свобода».
Буданов сообщил, что разговаривал о Кирееве с главой СБУ в то время Иваном Бакановым, и тот «ничего толком не смог объяснить»…
Эта история сто процентов когда-нибудь станет сюжетом крутого боевика. Наверняка, кто-нибудь из Офиса президента Украины, в котором, как известно, много киношников уже написал синопсис сценария. Но пока убийство украинского разведчика в Киеве без суда и следствия там предпочитают объяснять отсутствием «единой координации между силовыми структурами». Именно так советник главы ОПУ Михаил Подоляк прокомментировал убийство Киреева латвийскому Delfi накануне публикации в американском издании.
«Были определенные претензии к нему с одной стороны, с другой не успели эти претензии урегулировать в диалоговом формате, это не связано с работой делегации и с переговорным процессом», - сказал он 17 января.
Как мы видим, этот комментарий, полностью противоречащий заявлениям Буданова о роли Киреева в переговорном процессе, показывает отсутствие координации также и между Офисом президента и ГУР. По крайней мере, если наложить «не успели эти претензии урегулировать в диалоговом формате» Подоляка на слова Буданова: «человека, который ехал по приглашению СБУ в здание СБУ, за 200 метров, не доезжая здания, перехватывают, отвозят немножко дальше, чем в это здание, а труп выбрасывают на улицу», то возникает огромный вопрос. И к СБУ, и Государственному бюро расследований, которое вот уже 11 месяцев расследует это дело, и к тому, что вообще происходит между украинскими спецслужбами именно сейчас, когда их убийственный (в прямом смысле) конфликт явно не случайно стал достоянием гласности.
Ведь гласность – это оружие, которое спецслужбы применяют в самую последнюю очередь, и если глава ГУР пошел на публичные обвинения сотрудников СБУ в убийстве, то это может говорить только о том, что или ему лично, или его ведомству угрожает опасность не меньшая, чем та, которая заставляла Киреева отстреливаться в Киеве от «российских оперативников»…
«Глава СБУ Василий Малюк и руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов провели совместное рабочее совещание для эффективной и слаженной коммуникации двух ведомств». Такую новость 23 января со ссылкой на пресс-службы СБУ и Главного управления разведки сообщили украинские СМИ. При этом они опубликовали совместное фото руководителей спецслужб. Без улыбок. С рабочим выражением лиц. Понятно, кто дал указание провести такую встречу.
Пикантности (если такое выражение уместно) всей этой ситуации добавляет еще одно важное событие минувшей недели – гибель в результате авиакатастрофы под Киевом руководителей министерства внутренних дел Украины. В том числе, министра и первого зама. Кто после истории с Киреевым поверит в случайность этой катастрофы?...
«Внутренний враг»
Вообще, тема «внутреннего врага» в последние дни была номером один для украинских СМИ. Дошло до того, что известный журналист-расследователь М. Ткач публично призвал президента Зеленского возглавить борьбу с ним. В понедельник появилась информация сразу о двух отставках: заместителя генпрокурора, который недавно съездил в Испанию на Мерседесе «табачного бандита»; а также заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, засветившегося ранее шикарным образом жизни.
После публикаций в СМИ анонсировано и увольнение с должности заместителя председателя парламентской фракции «Слуга народа» Павла Халимона. Этот депутат в разгар войны приобрел элитный особняк в центре столицы. И все это происходило на фоне задержания и последующего увольнения с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского. Национальное антикоррупционное бюро обвинило его в получении $400 тысяч за содействие заключению договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам. Речь о генераторах, на приобретение которых правительство выделило 1,68 млрд гривен. Как установило следствие, «ряд должностных лиц центральных и региональных органов исполнительной власти… вступили в сговор с группой посредников и обеспечили заключение договоров о закупках по завышенной почти 280 млн грн стоимости с заранее определенными субъектами предпринимательской деятельности». То есть, - обычная схема откатов при освоении бюджетных средств.
Но самым неприятным скандалом на этом фоне стало журналистское расследование о якобы завышенных в два-три раза ценах на продукты, которые поставляются военнослужащим. В частности, речь о соглашении стоимостью более 13 миллиардов гривен, заключенном Министерством обороны на услуги организации питания в 2023 году воинских частей. Журналисты сравнили цифры из контракта с ценами в одном из супермаркетов Киева. Только один пример: «Минобороны законтрактовало яйца по 17 грн за штуку, тогда как розничная цена в магазине Киева сейчас около 7 грн за штуку».
Более того, этот 13-миллиардный контракт заключен с ООО «Актив компани», у которой в 2021 году налоговая служба аннулировала свидетельство плательщика НДС из-за отсутствия поставок и непредоставления деклараций. В свою очередь, от МО его подписал Директор департамента госзакупок Богдан Хмельницкий, который оказался одним из фигурантов дела о хищении 580 тысяч долларов при закупке военной амуниции. Что называется - мизансцена выстроена красноречиво.
Но Министерство обороны назвало публикацию «умышленной манипуляцией и введением в заблуждение».
В то же время Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили, что начали расследование закупок продуктов для военных по собственным наработкам, еще до публикации информации в СМИ. Получается, не одних журналистов заинтересовал сомнительный контракт.
Однако, министр обороны Алексей Резников связал появление информации о коррупционных закупках с очередным «Рамштайном», заседание которого проходило 20 января. «Публичный вброс информации о якобы завышенных в два-три раза ценах начался еще в середине прошлой недели. То есть не после, а до Рамштайна, именно когда шло уточнение договоренностей» - написал он в Facebook. «Это уже не просто служебное преступление…Тот, кто передал один из контрактов и приложения для обнародования, как минимум – совершил служебное преступление. Это лицо будет обязательно установлено и привлечено к ответственности», - отметил Резников. Он заявил, что не позволит заблокировать поставки продовольствия в армию или вернуть монополию на рынке, а также безосновательными обвинениями создать почву для блокирования поставок оружия. При этом он пообещал абсолютную прозрачность Минобороны для правоохранителей, чтобы снять все вопросы. В общем, и здесь внутренний враг…
Кстати, цены на яйца в 17 грн за штуку, которые вызвали едва ли не самый большой резонанс, Резников назвал «обычной технической ошибкой, которую сделал поставщик». Якобы, он указывал цену за вес яиц, а не за штуки. А, согласно нормативам, килограмм яиц – это около двух десятков штук в зависимости от сорта яйца. Цена указывалась 170 гривен за килограмм, то есть около 85 гривен за десяток – вполне рыночная стоимость.
Но несмотря на то, что с яйцами Минобороны (извините за каламбур), вроде бы, разобрались, проблема коррупции в воюющей стране все же вынудила президента к публичной реакции. Он поблагодарил журналистов за их работу и заявил: «То, что касается энергетики и закупок. То, что касается отношений между центральной властью и регионами. То, что касается закупок для военных и так далее. Общество получит полную информацию, а государство предпримет мощные необходимые шаги... И эта неделя будет временем соответствующих решений. Эти решения уже подготовлены. Не хочу сейчас анонсировать их, но все это будет справедливо».
На этом фоне глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия тут же анонсировал активные посадки уже весной по законам военного времени. В СМИ появилась информация о возможных увольнениях в Кабинете министров… Но, лично автора этих строк больше всего в этом информационном калейдоскопе, почему-то задел один абзац: «источники УП подчеркнули, что сейчас окончательное решение по всем кадровым вопросам принимают только два человека: президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак». То есть, «государство – это мы»? Дальше, получается, за всех назначенцев ответственность будут нести лично эти двое?..
Справка
Сергей Гармаш — украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991—1993);
- редактором Енакиевского городского радио (1993—1996);
- корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996—2004);
- корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001—2003).
- С 2002 года — главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
- В мае 2014 года переехал в Киев.
- С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
- Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.