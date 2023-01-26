Обзор недели в Украине: убийство агента украинской разведки и крупные разоблачения коррупции

«Если бы не господин Киреев, Киев, скорее всего, был бы взят», - сказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины The Wall Street Journal.

«У того, кто это намеренно сделал это (убил Киреева – прим. авт.), была цель не допустить того, чтобы мы вмешались в чужую игру и затянули этот процесс для того, чтобы позволить нашим ВСУ, скажем так, сделать определенные действия по отпору врага», - уточнил он уже в интервью «Радио Свобода».

Буданов сообщил, что разговаривал о Кирееве с главой СБУ в то время Иваном Бакановым, и тот «ничего толком не смог объяснить»…

Эта история сто процентов когда-нибудь станет сюжетом крутого боевика. Наверняка, кто-нибудь из Офиса президента Украины, в котором, как известно, много киношников уже написал синопсис сценария. Но пока убийство украинского разведчика в Киеве без суда и следствия там предпочитают объяснять отсутствием «единой координации между силовыми структурами». Именно так советник главы ОПУ Михаил Подоляк прокомментировал убийство Киреева латвийскому Delfi накануне публикации в американском издании.

«Были определенные претензии к нему с одной стороны, с другой не успели эти претензии урегулировать в диалоговом формате, это не связано с работой делегации и с переговорным процессом», - сказал он 17 января.