Бывший госсекретарь США: Соединенные Штаты предотвратили ядерную войну

«Я не думаю, что мир правильно понимает, насколько близко соперничество Индии и Пакистана подошло к разрушительной ядерной войне в феврале 2019 года», - написал вероятный будущий кандидат в президенты в своей книге «Never Give an Inch», мемуарах о его работе в качестве главного дипломата президента Дональда Трампа и бывшего главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Индия нанесла авиаудары по территории Пакистана в феврале 2019 года после того, как обвинила пакистанскую группировку в нападении смертника, в результате которого погиб 41 боевик индийского военизированного формирования в Кашмире. Пакистан сбил индийский военный самолет и захватил пилота.

Помпео, который в это время находился во Вьетнаме на саммите в Ханое между Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном, сказал, что его разбудил срочный телефонный звонок от высокопоставленного индийского чиновника.

«Он считал, что пакистанцы начали готовить свое ядерное оружие к нападению. Индия, сообщил он мне, рассматривает возможность собственной эскалации», - написал Помпео.

«Я попросил его ничего не предпринимать и дать нам минуту, чтобы прояснить ситуацию», - сказал бывший госсекретарь.

По словам Помпео, американские дипломаты заверили Индию и Пакистан в том, что ни одна из сторон не готовится нанести ядерный удар.

«Ни одна другая страна не смогла бы сделать то, что сделали мы в ту ночь, чтобы предотвратить ужасный исход», - написал он.