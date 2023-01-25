Закупочная стоимость молока бьет рекорды

При этом с августа 2021 года закупочная цена на молоко увеличивалась каждый месяц. Тогда закупочная цена была в среднем 310,03 евро за тонну.

Всего в декабре у эстонских фермеров было закуплено 67 300 тонн молока, что на 200 тонн меньше, чем годом ранее. Общий объем закупок элитных сортов молока составил 56 тысяч тонн, что на 1,1 процента больше, чем в декабре прошлого года, свидетельствуют данные Департамента статистики.

В декабре средняя жирность молока осталась на уровне годичной давности, т.е. 4 процента. Среднее содержание белка увеличилось за год с 3,4 до 3,5 процента.

Питьевого молока произведено в декабре на 8,6 тысячи тонн, что на 4,4 процента меньше, чем в том же месяце 2021 года. Сливок произведено в прошлом месяце на 17,9 процента меньше, чем год назад, в количестве 2,3 тысячи тонн. Производство кисломолочной продукции осталось на уровне 2700 тонн.