Раздор в коалиции ⟩ Вновь подняли тему русских: слова главы МВД возмутили министра иностранных дел

Яблоком раздора стали рассуждения Ляэнеметса на тему нарвского танка, будто все русские плохие в глазах «Отечества», EKRE и «возможно, также в глазах реформистов» и поэтому роль социал-демократов, образно говоря, - избежать избиения русских.

На сегодняшнем инфочасе Рийгикогу у министров спросили, что они думают об этом интервью. Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) ответила, что не читала интервью, но отметила, что при переносе танка они пытались избежать ошибок, допущенных при переносе бронзового солдата.