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Раздор в коалиции ⟩ Вновь подняли тему русских: слова главы МВД возмутили министра иностранных дел

Мейнхард Пулк
, журналист
Вновь подняли тему русских: слова главы МВД возмутили министра иностранных дел
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Интервью Лаури Ляэнеметса прокомментировали в Рийгикогу как Кая Каллас, так и Урмас Рейнсалу.
Интервью Лаури Ляэнеметса прокомментировали в Рийгикогу как Кая Каллас, так и Урмас Рейнсалу. Фото: Taavi Sepp

Интервью министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (Социал-демократическая партия) русскоязычному порталу Delfi рассердило партнера по коалиции «Отечество».

Яблоком раздора стали рассуждения Ляэнеметса на тему нарвского танка, будто все русские плохие в глазах «Отечества», EKRE и «возможно, также в глазах реформистов» и поэтому роль социал-демократов, образно говоря, - избежать избиения русских.

На сегодняшнем инфочасе Рийгикогу у министров спросили, что они думают об этом интервью. Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) ответила, что не читала интервью, но отметила, что при переносе танка они пытались избежать ошибок, допущенных при переносе бронзового солдата.

Значительно более экспрессивно на вопрос председателя EKRE Мартина Хельме ответил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество»).

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