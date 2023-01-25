Российские власти пытаются закрыть дыру в бюджете, увеличивая налоговое давление на бизнес

Эксперты подсчитали, что за период с января по сентябрь прошлого года Федеральная налоговая служба РФ начислила предприятиям по всей стране 600 миллиардов рублей штрафов и налоговых недоимок, что на 120% больше, чем годом ранее.

В бюджет на 2023 год Минфин заложил сборы штрафов с бизнеса и населения на 141,32 млрд рублей. В 2024 году эта сумма должна вырасти до 145,75 млрд рублей, в 2025 - до 148,1 млрд рублей.

В некоторых регионах налоговые претензии к бизнесу выросли на сотни процентов в сравнении с прошлогодними. Подобное произошло, например, в Тамбовской области, где доначисления превысили прошлогодние на 740%. В Татарстане аналогичный рост составил 480%, в Свердловской области - 460%, в Самарской области - 320%, в Санкт-Петербурге - 310%.

Лидерами по суммам доначисления налогов и штрафов стали Москва (94,5 млрд рублей) и Подмосковье (37,4 млрд рублей).

Стоит отметить что, по данным FinExpertiza, налоговики сосредоточились в основном на малом и среднем бизнесе. Самым крупным налогоплательщикам, которых контролируют межрегиональные налоговые инспекции, за 9 месяцев 2022 года было доначислено 67,7 млрд рублей - это лишь 11% от итоговой суммы и всего на 36% больше прошлогодних цифр.