Власти Российской Федерации резко усилили налоговое давление на бизнес, чтобы закрыть дыру в бюджете, образовавшуюся в результате войны, санкций и обвала цен на нефть марки Urals, пишет The Moscow Times со ссылкой на экспертов аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Российские власти пытаются закрыть дыру в бюджете, увеличивая налоговое давление на бизнес
Эксперты подсчитали, что за период с января по сентябрь прошлого года Федеральная налоговая служба РФ начислила предприятиям по всей стране 600 миллиардов рублей штрафов и налоговых недоимок, что на 120% больше, чем годом ранее.
В бюджет на 2023 год Минфин заложил сборы штрафов с бизнеса и населения на 141,32 млрд рублей. В 2024 году эта сумма должна вырасти до 145,75 млрд рублей, в 2025 - до 148,1 млрд рублей.
В некоторых регионах налоговые претензии к бизнесу выросли на сотни процентов в сравнении с прошлогодними. Подобное произошло, например, в Тамбовской области, где доначисления превысили прошлогодние на 740%. В Татарстане аналогичный рост составил 480%, в Свердловской области - 460%, в Самарской области - 320%, в Санкт-Петербурге - 310%.
Лидерами по суммам доначисления налогов и штрафов стали Москва (94,5 млрд рублей) и Подмосковье (37,4 млрд рублей).
Стоит отметить что, по данным FinExpertiza, налоговики сосредоточились в основном на малом и среднем бизнесе. Самым крупным налогоплательщикам, которых контролируют межрегиональные налоговые инспекции, за 9 месяцев 2022 года было доначислено 67,7 млрд рублей - это лишь 11% от итоговой суммы и всего на 36% больше прошлогодних цифр.
Бюджет остро нуждается в дополнительных средствах, так как предстоят рекордные расходы на армию и силовые структуры - почти 10 трлн рублей, или около трети всех трат. Согласно предсказаниям Минфина, дефицит федерального бюджета в 2023 году составит 2,9 трлн рублей, хотя ситуация может оказаться гораздо хуже: обвал цен на российскую нефть Urals, продающуюся с почти двукратными скидками к Brent, может отрезать от доходов правительства еще около 2 трлн рублей.
Расходы России на войну против Украины за девять месяцев составили около 82 млрд долларов, что равно примерно четверти российского годового бюджета, писало 24 ноября украинское издание журнала Forbes.
В октябре сообщалось, что Россия засекретила четверть запланированных расходов на 2023 год. Для сравнения: засекреченные расходы 2022 года составили 3,7 трлн рублей, а засекреченные расходы на 2023 год - уже почти 6,6 трлн рублей, что практически в два раза больше.
17 января 2023 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала десятый пакет санкций, сообщив что он будет направлен на перекрытие для России лазеек по обходу европейских санкций, а также на то, чтобы определить, какие последствия ожидают тех, кто обходит санкции ЕС.