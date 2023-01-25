Украина потеряла Соледар

«После месяцев трудных боев украинские вооруженные силы вышли оттуда, …чтобы отступить на подготовленные позиции», - указал Череватый. Дату вывода из города подразделений ВСУ он не назвал.

Российское министерство обороны заявило о взятии Соледара 13 января, однако украинская сторона опровергала потерю города. Как отмечает агентство AFP, взятие города стало первым существенным успехом российской армии после череды поражений в последние месяцы.

Федеральная разведывательная служба Германии: ВСУ и россияне несут в Бахмуте значительные потери

Полный контроль над этим городом может осложнить ситуацию для частей ВСУ, держащих на протяжении нескольких месяцев оборону в соседнем Бахмуте. Федеральная разведывательная служба Германии (BND) в закрытом докладе для экспертов бундестага по вопросам политики безопасности сообщила о значительных потерях, которые несут ВСУ в боях за Бахмут, сообщил 21 января журнал Der Spiegel со ссылкой на источники. По данным немецкой разведки, украинская армия ежедневно теряет в боях за город трехзначное число солдат.