Местным жителям разрешат поучаствовать в организации дорожного движения своего района

Как отметил вице-мэр Владимир Свет, при реконструкции улиц Вярви, Вескиметса и Мустйыэ город обратит внимание прежде всего на потребности пешеходов.

«В ходе реконструкции планируется построить тротуары и велодорожки, повысить безопасность на перекрестках, улучшить освещение и привести в порядок парковочные места, - уточнил Свет. - Однако наряду с реконструкцией трех улиц мы намерены преобразовать пространство и организовать движение таким образом, чтобы это было комфортно для горожан. С этой целью мы приглашаем всех заинтересованных поучаствовать в обсуждении и высказать свое мнение относительно того, как будут выглядеть эти улицы в будущем».

Таллинн приступил к проектированию улиц Вярви (отрезок от улицы Лаки до Кыргепинге), Мустйыэ (от улицы Вярви до Вескиметса) и улицы Вескиметса, эскизы были представлены горожанам 15 ноября 2022 года. Комментарии, сделанные как во время публичной презентации, так и после нее, в основном касались организации дорожного движения. Исходя из комментариев местных жителей Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства и Таллиннский департамент транспорта подготовили свои предложения по организации дорожного движения.

Три варианта организации движения будут представлены 31 января в 17:30 в Таллиннской гимназии Мустйыэ (Палдиское шоссе, 83). Все желающие смогут высказать свое мнение, внести предложения и принять участие в обсуждении. Все предложения будут рассмотрены и, по возможности, учтены.