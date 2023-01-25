Уникальная коллекция. Эстонский альпинист покорил высочайшие вулканы семи континентов

«Вулкан Сидли не очень высок, но он практически недоступен из-за своего расположения. От крупнейшей населенной людьми базы в Антарктиде Юнион-Гласьер, куда Боинг-757 совершает лишь 16 рейсов в год, нам пришлось пролететь еще 1000 км на маленьком самолете. Разумеется, там было очень холодно, почти -30 градусов, что затрудняло восхождение. Наша очень интернациональная группа из 10 альпинистов достигла вершины 18 января в 17:00. Я очень рад, что наконец-то мною покорена «Вулканическая семерка» - высоко ценимый среди альпинистов «комплект» S7V - покорение высочайших вулканов семи континентов", - сказал Сипельгас.

Вулкан Сидли —новое направление для альпинистов: первый человек покорил его вершину лишь в 2013 году. На данный момент для покорения самого высокого вулкана Антарктиды было совершено 6 экспедиций, и почти 50 альпинистов достигли вершины вулкана.