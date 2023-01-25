Вамбола Сипельгас первым из эстонских альпинистов покорил самый высокий вулкан Сидли в Антарктиде. Этот вулкан высотой 4285 метров стал последним из семи самых высоких вулканов мира, которые Сипельгас, которому скоро исполнится 69 лет, покорил за последние 13 лет.
Уникальная коллекция. Эстонский альпинист покорил высочайшие вулканы семи континентов
«Вулкан Сидли не очень высок, но он практически недоступен из-за своего расположения. От крупнейшей населенной людьми базы в Антарктиде Юнион-Гласьер, куда Боинг-757 совершает лишь 16 рейсов в год, нам пришлось пролететь еще 1000 км на маленьком самолете. Разумеется, там было очень холодно, почти -30 градусов, что затрудняло восхождение. Наша очень интернациональная группа из 10 альпинистов достигла вершины 18 января в 17:00. Я очень рад, что наконец-то мною покорена «Вулканическая семерка» - высоко ценимый среди альпинистов «комплект» S7V - покорение высочайших вулканов семи континентов", - сказал Сипельгас.
Вулкан Сидли —новое направление для альпинистов: первый человек покорил его вершину лишь в 2013 году. На данный момент для покорения самого высокого вулкана Антарктиды было совершено 6 экспедиций, и почти 50 альпинистов достигли вершины вулкана.
Первым высочайшим вулканом, покоренным Сипельгасом, стал Килиманджаро (5895 м) в Африке в 2010 году, высочайший Охос-дель-Саладо (6895 м) в Южной Америке в 2018 году. Остальными вулканами в копилке Сипельгаса стали Эльбрус (5642 м) в Европе, Орисаба (5636 м) в Северной Америке, Дамаванд (5610 м) в Иране и Гилуве (4368 м) в джунглях Папуа-Новой Гвинеи в Австралии и Океании.