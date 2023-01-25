Морские спасатели Хийумаа спасли капитана траулера

На днях в центр координации воздушного и морского спасения поступило сообщение, что в 14 морских милях от побережья Хийумаа у капитана траулера резко ухудшилось самочувствие и его состояние может быть опасным для жизни, передала Ляэнеская префектура.

Поскольку в тот момент было невозможно задействовать вертолет, морские спасатели отправились в путь из Кярдла на маломерном судне. Чтобы сэкономить время, траулер направился навстречу судну полиции, и капитана передали подразделению спасения на море. Через час после выезда судно полиции вернулось в Кярдла и пациента передали ждавшей в порту скорой помощи.