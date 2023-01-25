Подразделение спасения на море Кярдлаского отделения полиции в минувшую субботу спасло в море вблизи Хийумаа капитана траулера, у которого резко ухудшилось самочувствие.
Морские спасатели Хийумаа спасли капитана траулера
На днях в центр координации воздушного и морского спасения поступило сообщение, что в 14 морских милях от побережья Хийумаа у капитана траулера резко ухудшилось самочувствие и его состояние может быть опасным для жизни, передала Ляэнеская префектура.
Поскольку в тот момент было невозможно задействовать вертолет, морские спасатели отправились в путь из Кярдла на маломерном судне. Чтобы сэкономить время, траулер направился навстречу судну полиции, и капитана передали подразделению спасения на море. Через час после выезда судно полиции вернулось в Кярдла и пациента передали ждавшей в порту скорой помощи.
По словам главы Кярдлаского отделения полиции Мооники Раудсепп, хорошая погода способствовала оперативной работе на море. «Температура воздуха была в субботу минусовой, но было ясно. Хорошая видимость помогла морским спасателям. Даже ледовые условия были в субботу такими, что полицейские смогли сразу же выйти из порта Кярдла. В январе это не всегда получается», - уточнила она.