«Как эстонка, я должна бежать от иностранного террора в Эстонии, чтобы найти новое место жительства», - жалуется жительница Таллинна, которую шумные соседи загнали в угол. Она звонила в полицию и связывалась с председателем квартирного товарищества, но единственным выходом из ситуации ей видится только переезд.
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Террор в многоквартирном доме в Таллинне: семья вынуждена съехать из-за проблемных соседей
Террор в многоквартирном доме в Таллинне: семья вынуждена съехать из-за проблемных соседей
«Около двух месяцев назад многодетная пакистанская семья переехала в квартиру подо мной», - рассказывает проживающая в многоквартирном доме в Таллинне Лаурен (имя изменено, настоящее редакции известно) о семье, которая, по сути, превратила ее жизнь в ад.