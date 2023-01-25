В Страсбурге будут судить Россию по делу о катастрофе рейса MH17

Как следует из текста решения ЕСПЧ, среди прочего суд установил, что районы востока Украины, находящиеся в руках сепаратистов, с 11 мая 2014 г. и, по меньшей мере, до 26 января 2022 г. находились под контролем Российской Федерации. В этой связи Суд сослался на присутствие контингента российских вооруженных сил на востоке Украины, начиная с апреля 2014 г., и на широкомасштабное развертывание российских сил с конца августа 2014 г.

Кроме того, суд установил, что государство-ответчик имело существенное влияние на определение военной стратегии сепаратистов, поставляло им оружие и иное военное оборудование в значительных масштабах с самого начала образования так называемых «народных республик» и в последующие месяцы и годы, и что оно также оказывало им политическую и экономическую поддержку.

На данном этапе суду предстояло лишь определить, имеются ли все необходимые предпосылки для рассмотрения иска, который также включает, среди прочего, утверждения Киева о том, что Россия причастна к похищению и насильственному вывозу украинских детей с оккупированных территорий.

Москва все выдвинутые против нее обвинения продолжает категорически отрицать.

Теперь, когда решение принято, на вынесение окончательного приговора Европейским судом по правам человека могут уйти годы. Если в отношении Москвы все же будет вынесен обвинительный приговор, это может возыметь серьезные и далекоидущие геополитические последствия для Москвы, которой, вероятно, придется выплатить компенсации родственникам жертв катастрофы.