Обращение Зеленского показали по российским телеканалам

По словам очевидцев, речь Зеленского появилась на экранах вместо обычной программы российских телеканалов, например СТС и ТНТ, говорится в различных Telegram-каналах.

В правительстве Белгородской области сообщили РБК, что «произошла несанкционированная замена телесигнала со спутника».