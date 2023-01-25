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Обращение Зеленского показали по российским телеканалам

rus.postimees.ee
Обращение Зеленского показали по российским телеканалам
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Президент Украины Владимир Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Shag 7799/Shutterstock

Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского сегодня, 25 января, показали по российским телеканалам в Белгородской области, а также в аннексированном Крыму.

По словам очевидцев, речь Зеленского появилась на экранах вместо обычной программы российских телеканалов, например СТС и ТНТ, говорится в различных Telegram-каналах.

В правительстве Белгородской области сообщили РБК, что «произошла несанкционированная замена телесигнала со спутника».

Судя по видеозаписям, транслировалось обычное обращение президента Зеленского к согражданам на украинском языке без перевода на русский. Сигнал периодически пропадал и восстанавливался.

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