Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского сегодня, 25 января, показали по российским телеканалам в Белгородской области, а также в аннексированном Крыму.
Обращение Зеленского показали по российским телеканалам
Обращение Зеленского показали по российским телеканалам
По словам очевидцев, речь Зеленского появилась на экранах вместо обычной программы российских телеканалов, например СТС и ТНТ, говорится в различных Telegram-каналах.
В правительстве Белгородской области сообщили РБК, что «произошла несанкционированная замена телесигнала со спутника».
Судя по видеозаписям, транслировалось обычное обращение президента Зеленского к согражданам на украинском языке без перевода на русский. Сигнал периодически пропадал и восстанавливался.
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