Ударил жертву ножом в грудь: жителя Эстонии обвиняют в убийстве

Завязалась потасовка. Айварс еще раз направил нож в сторону жертвы, но из-за оказанного сопротивления лезвие не задело жертву.

Хотя потерпевший выжил, Ляэнеская окружная прокуратура обвиняет Айварса в убийстве.

«Поскольку в потасовку вмешались находившиеся в зале люди, инкриминируемое обвиняемому преступление завершилось на стадии попытки», - пояснил советник прокуратуры по связям с общественностью Каури Синкявичюс.

Таким образом, прокуратура считает, что целью обвиняемого было убийство человека.

Инцидент произошел 29 сентября прошлого года. Сегодня в здании суда Пярнуского уездного суда на улице Кунинга состоялось предварительное заседание, на котором было согласовано, как будет осуществляться правосудие.

Сегодня суд решил, что обвиняемый останется под стражей на время судебного производства. Суд начнется 23 февраля. Предстоит три заседания.