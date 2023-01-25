Громкие взрывы, доносившиеся с полигона Нурсипалу во вторник и среду в город Выру и за его пределы, вызвали тревогу у местных жителей. Некоторые задались вопросом: доставлены ли на полигон гаубицы?
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Что происходит? Людей перепугали громкие взрывы
Что происходит? Людей перепугали громкие взрывы
«Люди волновались, делились информацией и спрашивали, что происходит, - сказала Маарика Нийдумаа из MTÜ Nursipalu kaitseks. - Было рекомендовано связаться с местным самоуправлением, чтобы определить, насколько далеко слышен шум. Его было слышно даже в деревне Мынисте за Хаанья».