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Что происходит? Людей перепугали громкие взрывы

Арвед Брейдакс
Что происходит? Людей перепугали громкие взрывы
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Учебные стрельбы в Нурсипалу.
Учебные стрельбы в Нурсипалу. Фото: Arved Breidaks

Громкие взрывы, доносившиеся с полигона Нурсипалу во вторник и среду в город Выру и за его пределы, вызвали тревогу у местных жителей. Некоторые задались вопросом: доставлены ли на полигон гаубицы?

«Люди волновались, делились информацией и спрашивали, что происходит, - сказала Маарика Нийдумаа из MTÜ Nursipalu kaitseks. - Было рекомендовано связаться с местным самоуправлением, чтобы определить, насколько далеко слышен шум. Его было слышно даже в деревне Мынисте за Хаанья».

Взрывы были слышны и в помещениях города Выру, а также во время заседания Волостного собрания Рыуге.

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