США отправят Украине 31 танк Abrams

Байден сообщил, что у него состоялись телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, французским президентом Эмманюэлем Макроном, британским премьер-министром Риши Сунаком, а также главой правительства Италии Джорджей Мелони.

Байден отметил, что поставка танков и поддержка Киева не является «наступательной угрозой» для России. По словам Байдена, поставка может быть осуществлена в течение нескольких месяцев. Танки необходимы, чтобы помочь ВС Украины «лучшить их способность маневрировать на открытой местности, добавил он.

Ожидание России заключается в том, что наш союз распадется, сказал Байден о взаимодействии США и Европы. «Но мы полностью, абсолютно и основательно едины», - подчеркнул он.

Германия направит Украине 14 танков Leopard 2

Канцлер Олаф Шольц заявил в среду в кабинете министров, что Германия продолжит увеличивать военную поддержку Украины. Федеральное правительство приняло решение предоставить Вооруженным силам Украины основные боевые танки Leopard 2, говорится на сайте правительства ФРГ.

Целью является быстро собрать два танковых батальона с танками Leopard 2 для Украины. В качестве первого шага Германия предоставит роте 14 танков Leopard 2 A6 из запасов Бундесвера.

Норвегия отправит Украине Leopard

Министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам заявил, что его страна отправит Украине свои танки Leopard.

В интервью общественному вещателю NRK министр подтвердил, что Норвегия будет в числе стран, которые предоставят ВСУ эти танки, однако отказался уточнить, о каком числе Leopard идет речь.

С начала российского вторжения США и другие западные союзники Украины отказывались предоставить ВСУ танки, передает Русская служба Би-би-си в своем телеграм-канале.

Сначала это объяснялось нежеланием спровоцировать Москву на эскалацию конфликта и начать прямое военное противостояние со странами НАТО. Позднее Запад начал поставлять Украине все больше современных вооружений, в том числе реактивные системы залпового огня, системы ПВО и бронетехнику.

Позже американские чиновники говорили, что не хотят отправлять «Абрамсы» Украине – но не из опасений обострить конфликт Запада с Россией. Они утверждали, что американские основные боевые танки очень сложны в эксплуатации и требуют большого объема топлива.