Кылварт: я против нынешнего плана перехода на эстоноязычное обучение в школах

Тынис Лукас: Я хотел бы скорее услышать от мэра столицы Эстонской Республики, а также от Центристской партии, что если они управляют столицей Эстонии, то должно быть элементарно, чтобы в столице говорили преимущественно на эстонском языке и эстонский также должен быть языком образования в столице. Так что, если мы не продвигались до сих пор достаточно быстро в переходе на эстонский язык образования, сейчас определенно пришло время поддержать этот процесс. Именно мэр столицы должен продвигать такую важную для Эстонской Республики политику и подавать пример. Но если вы не хотите быть столицей, Тарту с радостью примет этот флаг. В то же время следует подумать, что если за десять лет ничего не было сделано и учитывая, что в это время портфель министра образования и науки находился в руках Центристской партии, следует ли им доверять этот портфель . Кроме того, десять лет назад вы, господин мэр, довольно активно участвовал в движении «Русская школа Эстонии».