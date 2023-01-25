В сфере образования в ближайшие четыре года необходимо начать переход на единое школьное образование на эстонском языке, а также решить финансовые вопросы высшего образования. О том, как с этим справиться, в предвыборной студии Postimees поговорили с Тынисом Лукасом («Отечество») и Михаилом Кылвартом (Центристская партия).
Кылварт: я против нынешнего плана перехода на эстоноязычное обучение в школах
Ведущие передачи Улла Лянтс и Сергей Метлев.
- В Эстонии есть план перехода на единое школьное образование на эстонском языке, осуществим ли он?
Михаил Кылварт: На данный момент в системе образования не хватает 700 учителей, а 5700 учителей старше 60 лет, поэтому простая математика показывает, что каждый год нужно будет менять 380 учителей. Кроме того, 3500 учителей не соответствуют языковым квалификационным требованиям. Для успешного проведения реформы за весь период потребуется 8000 учителей.
- Захочет ли Центристская партия, попав в правительство, изменить эту реформу?
Михаил Кылварт: Неправильно, если дебаты на тему перехода на эстоноязычное образование становятся черно-белыми, к сожалению, такая опасность есть всегда. Я думаю, что никто не против эстонского языка, скорее вопрос в том, пытаемся ли мы добиться цели лозунгами или цифрами. Я думаю, что это должно быть сделано цифрами. Поскольку в теме перехода на эстоноязычное образование не был учтен целый ряд аспектов, необходимо внести изменения в закон.
- Тынис Лукас, готовы ли вы бороться за эстоноязычную школу, если после выборов вам предстоит сформировать правительство с Центристской партией?
Тынис Лукас: Для «Отечества» это один из самых важных вопросов, чтобы можно было завершить уже начатый путь окончательного перехода к полному эстоноязычному образованию, чтобы этот процесс снова не остался незавершенным. Должен констатировать, что это уже большой прогресс, что представитель Центристской партии не выступил против перехода на эстонский язык. Это изменение по сравнению с предыдущими годами, а также с собственными взглядами господина Кылварта десять лет назад. К сожалению, сейчас противостояние происходит по типу итальянской забастовки, где ищут причины, чтобы ничего не делать. И с цифрами так, что всегда можно выбрать самый негативный пример, но также можно выбрать и положительный пример.
Что касается учителей, не отвечающих языковой квалификации, то в основном это проблема Харьюмаа и Ида-Вирумаа. Действительно, 2200 учителей не соответствуют требованиям, но многие из них изъявили желание учиться и совершенствовать свои языковые навыки.
Что касается учителей в целом, пенсионеры действительно уходят, но не отправляйте их [на пенсию] в 60 лет. Мне тоже 60, а мои сокурсники до сих пор преподают с большим энтузиазмом, так что не надо списывать со счетов всех 60-летних.
Мы сделали расчеты по переходу на эстоноязычную школу, у нас есть план действий и сейчас идет подготовительный период. Это действительно короткий период, но мы на самом деле готовились уже 30 лет. Возможности для исключений также достаточно описаны в законе, поэтому мы будем проводить эту реформу разумно, но и последовательно.
Михаил Кылварт: Проблема в том, что этот процесс не готовился 30 лет, не было систематической подготовки. Я против перехода в таком виде и за десять лет мое мнение не изменилось. Я никогда не был против создания максимальных возможностей для тех детей, которые хотят учиться на эстонском языке, проблема в том, что мы не можем предоставить эти возможности уже 30 лет. Цифры показывают, что у нас до сих пор нет четкого представления о том, как удовлетворить это желание и потребность и в ближайшие десять лет.
- Тынис Лукас, если вы как министр будете решать проблемы, названные Михаилом Кывартом, и если вам кажется, что в некоторых случаях это просто препирательство, что вы будете делать?
Тынис Лукас: Я хотел бы скорее услышать от мэра столицы Эстонской Республики, а также от Центристской партии, что если они управляют столицей Эстонии, то должно быть элементарно, чтобы в столице говорили преимущественно на эстонском языке и эстонский также должен быть языком образования в столице. Так что, если мы не продвигались до сих пор достаточно быстро в переходе на эстонский язык образования, сейчас определенно пришло время поддержать этот процесс. Именно мэр столицы должен продвигать такую важную для Эстонской Республики политику и подавать пример. Но если вы не хотите быть столицей, Тарту с радостью примет этот флаг. В то же время следует подумать, что если за десять лет ничего не было сделано и учитывая, что в это время портфель министра образования и науки находился в руках Центристской партии, следует ли им доверять этот портфель . Кроме того, десять лет назад вы, господин мэр, довольно активно участвовал в движении «Русская школа Эстонии».
Михаил Кылварт: Десять лет назад, когда осуществлялся переход на эстоноязычное обучение в гимназии, тоже не нашлось учителей. С этой задачей мы тогда не справились, и, чтобы это скрыть, теперь было решено с лозунгами объявить новую реформу. Чтобы перейти на эстоноязычную школу, нужна академическая база, но и здесь есть проблемы, и лозунгов для решения этого недостаточно.
- Что мы будем делать с финансированием вузов, может, стоит отказаться от полностью бесплатного высшего образования?
Тынис Лукас: В сфере высшего образования мы добавляем средства, в связи с переходом на эстоноязычную школу мы уже заказали в университетах дополнительные учебные места, также повышения квалификации, запускаем педагогическую академию. Финансирование университетов резко увеличилось в этом году, и рост ожидается и в следующие четыре года. Это исключительный случай в эти трудные времена, когда бюджетную стратегию трудно планировать заранее на такой длительный период времени. Я не отрицаю проблемы, но вижу детальные шаги, как найти решение.
Михаил Кылварт: В 2003 году партия «Отечество» инициировала реформу, которая ввела бесплатное высшее образование. Государственный контроль отмечает, что ни одна цель не достигнута, студенты продолжают работать параллельно с учебой. В то же время количество студентов, получающих образование бесплатно, уменьшилось, поскольку увеличилось обучение на английском языке, которое не бесплатное. Если был конкретный план выхода из этой ситуации, то об этом должны были знать и ректоры вузов, но буквально на днях вышло совместное заявление вузов, в котором говорилось, что системного плана нет.
- Как бы Центристская партия решила эту проблему?
Михаил Кылварт: В сфере высшего образования мы видим, как реформа, инициированная «Отечеством», привела к последствиям через десять лет. У меня нет системного предложения, но я думаю, что если мы видим, что бесплатная система не работает, то нам следует подумать, что, может быть, обучение должно быть бесплатным только для тех учебных программ, в отношении которых есть потребность общества и государственный заказ.
Смотрите передачу полностью на эстонском языке: