В условиях управленческого кризиса Кохтла-Ярве грозит и банкротство

Бюджет города Кохтла-Ярве на этот год поступит на первое чтение в горсобрание только в этот четверг, то есть когда первый месяц этого года уже почти прошел. Еще большее беспокойство вызывает то, что расходы в этом проекте превышают доходы на семь миллионов, и до сих пор ни городская управа, ни комиссии горсобрания не внесли предложений по сокращению расходов.