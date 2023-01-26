В проекте бюджета уже три месяца не имеющего постоянного городского управления Кохтла-Ярве на этот год расходы надо урезать на семь миллионов, но ни временное горуправление, ни комиссии горсобрания месяцами не могли принять необходимые решения.
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В условиях управленческого кризиса Кохтла-Ярве грозит и банкротство
Запланированные расходы необходимо сократить на семь миллионов
В условиях управленческого кризиса Кохтла-Ярве грозит и банкротство
Бюджет города Кохтла-Ярве на этот год поступит на первое чтение в горсобрание только в этот четверг, то есть когда первый месяц этого года уже почти прошел. Еще большее беспокойство вызывает то, что расходы в этом проекте превышают доходы на семь миллионов, и до сих пор ни городская управа, ни комиссии горсобрания не внесли предложений по сокращению расходов.
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