На основе открытых источников Би-би-си удалось установить имена 92 российских военных, погибших при обстреле ПТУ в Макеевке рядом с Донецком. Это на три человека больше, чем цифра погибших, названная минобороны России. Семьи еще по меньшей мере 16 военных не могут найти их ни среди мертвых, ни среди живых.
Обстрел Макеевки: там погибло больше военных, чем сообщило Минобороны России
Родственники мобилизованного Михаила Сергеева написали обращения во все возможные инстанции еще в начале января.
Не получив ответа, женщины обратились к гадалкам: «Сергеев Михаил Михайлович пропал 1 января 2023 после обстрела ПТУ в Макеевке. Живой он? В каком госпитале? Если не жив, то находится ли тело в морге? Найдется ли он?»
В отличие от чиновников, оккультисты ответили быстро, но их мнения разделились. Одни говорили, что парень «очень слаб, но выживет», другие - что его больше нет. Через пять дней администрация сельского поселения Обшаровка сообщила, что Михаил погиб.
Данные о погибших в этом тексте приводятся на основании списка подтвержденных погибших российских военнослужащих, который Би-би-си ведет совместно с изданием «Медиазона» (признано в России «СМИ-иноагентом») и командой волонтеров на основании открытых источников.
Удар по зданию ПТУ в Макеевке, где располагались российские военные, произошел в ночь на 1 января. 4 января минобороны России подтвердило смерть 89 человек, и с тех пор не комментирует ситуацию. Украинская сторона говорила о сотнях погибших.
Петиция с требованием опубликовать поименный список погибших набрала уже почти 55 тысяч подписей. Большая часть погибших и раненных - это мобилизованные из Самарской области. Но военный комиссар Самарской области Андрей Вдовин заявил, что фамилии попавших под обстрел в Макеевке военных публиковаться все равно не будут.
Погибшие
Если вам не видны карточки выше, то список можно увидеть тут.
По словам родственников, большинство погибших при обстреле Макеевки получили повестки в конце сентября - вскоре после объявления «частичной мобилизации». Затем около двух месяцев они проходили подготовку в воинских частях Самарской области.
Приказ об отправке мобилизованных в зону боевых действий поступил в середине декабря, и в Макеевку на территории Донецкой области Украины они прибыли 26 декабря. В ночь на 1 января здание, где размещались военные, обстреляли из РСЗО HIMARS.
Имя первого российского военного, погибшего при обстреле Макеевки, появилось уже 2 января. О смерти Александра Крашенинникова сообщили на странице самарского храма Иоанна Богослова (то, что военный погиб именно в Макеевке, подтвердилось чуть позже). .
«Перед отбытием Александр брал благословение на несение воинских обязанностей у отца Николая», - уточнялось в посте. С первого дня войны патриарх и все митрополиты Русской православной церкви фактически поддержали участие российских военных во вторжении на территорию Украины.
Первые похороны погибших в Макеевке прошли 7 и 8 января. По мере того, как специалисты опознают тела, в Самарскую область продолжают привозить гробы с мобилизованными. Похороны в регионе проходят практически ежедневно. Самому молодому из установленных нами погибших было 22 года, самому старшему - 48 лет.
В сельское поселение Обшаровка с общим населением около 5600 жителей пришло уже три гроба с мобилизованными. Один из них - тот самый Михаил Сергеев, которого близкие пытались найти при помощи тарологов и экстрасенсов.
Судя по публикациям о похоронах, еще по меньшей мере три гроба пришли в небольшой поселок Мирный (население около 7 тысяч человек).
В числе погибших в Макеевке и самарец Александр Чудов. Вместе с женой Марией они воспитывали двух детей, один из которых имеет диагноз детский-церебральный паралич. После начала мобилизации Мария пыталась добиться отсрочки для мужа, но чиновники ответили ей, что для отцов детей-инвалидов по закону поблажек нет.
Российское министерство обороны настаивает, что мобилизованные сами виновны в том, что их обстреляли. По версии военных чиновников, солдаты в новогоднюю ночь якобы активно использовали сотовые телефоны, что и позволило украинской разведке установить место массового скопления российских военнослужащих.
Эту версию критикуют и родственники солдат, и военные эксперты и даже поддерживающие Кремль журналисты и блогеры. Они обращают внимание на то, что военных почему-то расположили в том же здании, что и весь боекомплект, рядом также стояло много техники. Более того, известно много случаев, когда под обстрел ракет HIMARS попадали российские базы, рядом с которыми вообще отсутствует сотовая связь.
Учитывая существенный общественный интерес к обстрелу здания ПТУ в ночь на 1 января 2023 года и важность темы, Би-би-си решила опубликовать поименный список погибших в Макеевке российских военных, имена которых удалось установить на основе открытых источников.
Мы внесли имена только тех военных, кто точно погиб именно в Макеевке и чью гибель подтвердили на российской стороне. Этот список может быть неполным, и будет дополняться.
Пропавшие без вести
В открытых источниках Би-би-си также удалось обнаружить упоминание 15 военных, находившихся в Макеевке в момент обстрела, чью судьбу после 1 января родственники установить не могут.
«Обращались в приёмную губернатора Самарской области - тишина. А также министерство обороны РФ и военный комиссариат. Ответ - 'информации нет'. Звонили во все возможные военные госпитали страны - [отвечают] 'нет таких» - написали родственники трех самарских военных, не выходивших на связь после обстрела Макеевки.
«После всех моих запросов, обращений, звонков у меня появилось отчаяние. [Кажется], что меня никто не слышит, что обычные простые люди никому не нужны», - рассказала у себя «Вконтакте» Светлана, сестра мобилизованного Семена Каштанова.
Семен был мобилизован осенью. Затем около двух месяцев проходил обучение в воинской части в Самарской области. Приказ об отправке мобилизованных в зону боевых действий поступил в середине декабря, и в Макеевку на территории Донецкой области они прибыли 26 декабря. Вплоть до 31 декабря мужчина регулярно выходил на связь с родными, но после обстрела новостей от него не было.
«На наше обращение дать запрос по госпиталям о неопознанных раненых, которые не в состоянии сообщить о себе, ответ был таким. Они позвонили на телефон моего брата, спросив: »Что с тобой и где ты находишься?« У меня нет слов! Очнитесь, вы думаете, что мы идиоты, что не додумались до этого сами?» - рассказывает Светлана.
У нескольких семей взяли материал ДНК, чтобы сравнить с данными погибших при обстреле. Но пока о совпадениях им не сообщали.
Еще неделю назад в списке пропавших без вести было по меньшей мере на четыре фамилии больше. Но затем тела Евгения Алмазова, Максима Копейко, Михаила Сергеева и Никиты Калякина опознали и привезли домой. Всех их уже похоронили.
«Чуда не случилось», - написала вдова одного из погибших.
Семьи других военных, пропавших без вести после обстрела Макеевки, все еще не теряют надежду.
Всего на 23 января нам удалось подтвердить информацию о 12 225 погибших солдатах и офицерах, погибших после начала полномасштабной войны России против Украины.
Мы продолжаем собирать данные о погибших военнослужащих. Если вы хотите поделиться информацией по этой теме, пожалуйста, напишите письмо на bbcrussian@bbc.co.uk или свяжитесь с нами по ссылке.
Би-би-си направила в министерство обороны запрос с просьбой назвать число погибших при обстреле в Макеевке и ожидает ответа.
Как мы считаем
В России каждый день публикуются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Устанавливая фамилии погибших при обстреле ПТУ в Макеевке, мы учитывали публикации местных чиновников, СМИ и учебных заведений, где ранее обучались погибшие, а также публикации близких родственников погибших.
Мы учитывали только тех погибших, у кого известно фамилия и имя, а также есть указание на дату и место гибели.
Поскольку мы опираемся только на подтвержденные сообщения о гибели, собранные данные не отражают реальный уровень потерь.