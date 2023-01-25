Обстрел Макеевки: там погибло больше военных, чем сообщило Минобороны России

Судя по публикациям о похоронах, еще по меньшей мере три гроба пришли в небольшой поселок Мирный (население около 7 тысяч человек).

В числе погибших в Макеевке и самарец Александр Чудов. Вместе с женой Марией они воспитывали двух детей, один из которых имеет диагноз детский-церебральный паралич. После начала мобилизации Мария пыталась добиться отсрочки для мужа, но чиновники ответили ей, что для отцов детей-инвалидов по закону поблажек нет.

Российское министерство обороны настаивает, что мобилизованные сами виновны в том, что их обстреляли. По версии военных чиновников, солдаты в новогоднюю ночь якобы активно использовали сотовые телефоны, что и позволило украинской разведке установить место массового скопления российских военнослужащих.

Эту версию критикуют и родственники солдат, и военные эксперты и даже поддерживающие Кремль журналисты и блогеры. Они обращают внимание на то, что военных почему-то расположили в том же здании, что и весь боекомплект, рядом также стояло много техники. Более того, известно много случаев, когда под обстрел ракет HIMARS попадали российские базы, рядом с которыми вообще отсутствует сотовая связь.

Учитывая существенный общественный интерес к обстрелу здания ПТУ в ночь на 1 января 2023 года и важность темы, Би-би-си решила опубликовать поименный список погибших в Макеевке российских военных, имена которых удалось установить на основе открытых источников.