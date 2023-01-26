Россияне обвиняют эстонский МИД в узурпации Балтийского моря

На заседании правительства 12 января министр иностранных дел предложил министерствам проанализировать вопрос о целесообразности установления так называемой «прилежащей зоны» в Балтийском море. Прилежащая зона - это часть морского пространства, прилегающая к территориальному морю морского государства, в котором оно может осуществлять контроль в определённых случаях. Режим территориальных вод регулируется Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года и законодательством прибрежного государства.