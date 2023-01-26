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Россияне обвиняют эстонский МИД в узурпации Балтийского моря

Анастасия Тидо
, журналист
Россияне обвиняют эстонский МИД в узурпации Балтийского моря
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Фото: Kollaaž

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в очередной раз вызвал гнев российских пропагандистов, которые убеждают россиян, что Эстония и Финляндия договорились закрыть для России выход из Финского залива. В реальности дело обстоит совсем не так.

На заседании правительства 12 января министр иностранных дел предложил министерствам проанализировать вопрос о целесообразности установления так называемой «прилежащей зоны» в Балтийском море. Прилежащая зона - это часть морского пространства, прилегающая к территориальному морю морского государства, в котором оно может осуществлять контроль в определённых случаях. Режим территориальных вод регулируется Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года и законодательством прибрежного государства.

Согласно ст. 33 этой Конвенции, в зоне, в прилежащей к его территориальному морю зоне государство может производить контроль, если это необходимо: 

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