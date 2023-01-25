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Человек упал за борт и пропал ⟩ Капитана круизного лайнера Tallink обвиняют в халатности

Хевели Туйск
Капитана круизного лайнера Tallink обвиняют в халатности
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Baltic Princess в таллиннском порту. Фото иллюстративное.
Baltic Princess в таллиннском порту. Фото иллюстративное. Фото: Mihkel Maripuu

В ноябре прошлого года на круизном лайнере Tallink Baltic Princess пропал человек, которого до сих пор не нашли. Как пишет Iltalehti , капитану судна было предъявлено обвинение за то, что он не заметил падения человека в море и не провел правильно спасательную операцию.

18 ноября 2022 года издание Iltalehti написало, что человек, вероятно, упал в море с круизного лайнера Tallink недалеко от Аландских островов. Точных данных о том, как человек оказался в море, не было.

«Очевидец, сообщивший об этом персоналу судна, рассказал, что его друг взобрался на палубные конструкции в кормовой части парома. К сожалению, не сообщается, прыгнул ли человек в море намеренно или случайно поскользнулся», - сказал Джим Кварнстрем, в то время директор Морской спасательной службы Западной Финляндии.

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