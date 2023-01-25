В ноябре прошлого года на круизном лайнере Tallink Baltic Princess пропал человек, которого до сих пор не нашли. Как пишет Iltalehti , капитану судна было предъявлено обвинение за то, что он не заметил падения человека в море и не провел правильно спасательную операцию.
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Человек упал за борт и пропал ⟩ Капитана круизного лайнера Tallink обвиняют в халатности
Капитана круизного лайнера Tallink обвиняют в халатности
18 ноября 2022 года издание Iltalehti написало, что человек, вероятно, упал в море с круизного лайнера Tallink недалеко от Аландских островов. Точных данных о том, как человек оказался в море, не было.
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