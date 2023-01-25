Бывшего руководителя Swedbank оправдали по обвинению в мошенничестве

Решение Окружного суда Стокгольма было принято через четыре года после того, как разразился обрушившийся на банк скандал с отмыванием денег.

По словам прокурора, Боннесен пыталась скрыть предполагаемое отмывание денег в эстонском филиале банка. Прокурор Томас Лангрот отметил, что, по оценке следствия, в 2018 и 2019 году Боннесен распространяла ложную информацию о попытках банка бороться с отмыванием денег.

Шведское телерадиовещание SVT заявило, что раскрыло факт отмывания денег в 2019 году, вслед за чем Боннесен уволили. Ее подозревали в том, что она рассказала о предстоящих разоблачениях со стороны SVT крупнейшим акционерам банка.

Адвокат Боннесен Пер Э. Самуэльсон сказал тогда же информагентству STT, что Боннесен не совершала грубого мошенничества и не раскрывала внутреннюю информацию. Он отказался подробнее комментировать обвинения, не ознакомившись с ними.

По данным SVT, Swedbank участвовал в прошедшем в период 2007–2015 в странах Балтии отмывании денег в размере около 40 млрд шведских крон (4 млрд евро). Это дело связано с еще более крупным скандалом с отмыванием денег в эстонском филиале Danske Bank.

Отмывание денег в Swedbank также расследовала финансовая инспекция Швеции.

Боннесен, которой грозило два года тюрьмы, отвергала все обвинения.

В январе 2023 года суд в итоге установил, что, хотя некоторые заявления бывшего руководителя банка в СМИ были «расплывчатыми и неполными», они не все же не представляли собой мошенничество.

«Для привлечения к уголовной ответственности недостаточно, чтобы кто-то сделал ложное заявление или упустил важную информацию», - сказал судья Малоу Линдблом, добавив, что для обвинения вызвавшие подозрения заявления должны были быть достаточными, чтобы «оказать влияние в определенном направлении».

Боннесен также была оправдана по обвинению в разглашении инсайдерской информации в связи с информированием основных акционеров банка о скорой публикации соответствующих документов каналом SVT.