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ВИДЕО ⟩ Жительница Эстонии лишилась 23 000 евро, зайдя на фейковую страницу банка LHV

Kuuuurija
Жительница Эстонии лишилась 23 000 евро, зайдя на фейковую страницу банка LHV
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Фото: Kuvatõmmis Kanal 2 videost.

Прошлогодние праздники прошли для некоторых эстонских семей со слезами. Киберпреступники опустошали счета своих жертв с таким мастерством и скоростью, что люди поначалу даже не понимали, что с ними случилось и куда исчезли их сбережения.

Владелец небольшой фирмы Калле, которому под пятьдесят, попал в лапы интернет-мошенников совсем недавно – перед праздниками. Калле не хочет показывать свое лицо в передаче и не хочет стать знаменитым. Однако он считает, что его история поучительна для зрителей Kuuuurija и если это спасает чей-то счет от лап мошенников, то цель для него будет достигнута.

Журналист Kuuuurija Кристийна Рейманд встретилась с Калле в ресторане O'Learys в торговом центре Kristiine, где он рассказал поразительную историю о том, как мошенники создали поддельный веб-сайт банка LHV, который был настолько убедителен по своему внешнему виду и содержанию, что семья Калле потеряла все свои сбережения, попавшись на этот трюк.

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