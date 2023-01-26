ВИДЕО ⟩ Жительница Эстонии лишилась 23 000 евро, зайдя на фейковую страницу банка LHV

Владелец небольшой фирмы Калле, которому под пятьдесят, попал в лапы интернет-мошенников совсем недавно – перед праздниками. Калле не хочет показывать свое лицо в передаче и не хочет стать знаменитым. Однако он считает, что его история поучительна для зрителей Kuuuurija и если это спасает чей-то счет от лап мошенников, то цель для него будет достигнута.