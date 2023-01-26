Прошлогодние праздники прошли для некоторых эстонских семей со слезами. Киберпреступники опустошали счета своих жертв с таким мастерством и скоростью, что люди поначалу даже не понимали, что с ними случилось и куда исчезли их сбережения.
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ВИДЕО ⟩ Жительница Эстонии лишилась 23 000 евро, зайдя на фейковую страницу банка LHV
Жительница Эстонии лишилась 23 000 евро, зайдя на фейковую страницу банка LHV
Владелец небольшой фирмы Калле, которому под пятьдесят, попал в лапы интернет-мошенников совсем недавно – перед праздниками. Калле не хочет показывать свое лицо в передаче и не хочет стать знаменитым. Однако он считает, что его история поучительна для зрителей Kuuuurija и если это спасает чей-то счет от лап мошенников, то цель для него будет достигнута.
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