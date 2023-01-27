TikTok видео уличного музыканта Ивара о том, как сотрудники МуПо оттаскали его на улице Виру, набрало почти миллион просмотров. По словам молодого человека, наши чиновники – грубияны, не понимающие красоты уличной музыки.
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ВИДЕО ⟩ Чиновники МуПо набросились на уличного музыканта в Старом городе
Чиновники МуПо набросились на уличного музыканта в Старом городе
В ноябре прошлого года в TikTok со скоростью лесного пожара распространилось видео, в котором чиновники Mupo пытаются усмирить одного из уличных музыкантов на улице Виру.