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ВИДЕО ⟩ Чиновники МуПо набросились на уличного музыканта в Старом городе

Kuuuurija
Чиновники МуПо набросились на уличного музыканта в Старом городе
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Потасовка между чиновниками МуПо и Иваром в Старом городе.
Потасовка между чиновниками МуПо и Иваром в Старом городе. Фото: Kuvatõmmis saatest «Kuuuurija»

TikTok видео уличного музыканта Ивара о том, как сотрудники МуПо оттаскали его на улице Виру, набрало почти миллион просмотров. По словам молодого человека, наши чиновники – грубияны, не понимающие красоты уличной музыки.

В ноябре прошлого года в TikTok со скоростью лесного пожара распространилось видео, в котором чиновники Mupo пытаются усмирить одного из уличных музыкантов на улице Виру.

@levadiafan 🤯 #tallinn #oldtown #eestitiktok #mupo #fight #streetmusician #stopbullying ♬ original sound - LevadiaTLN💚
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