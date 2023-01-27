ВИДЕО ⟩ Муниципальные полицейские набросились на уличного музыканта в Старом городе

Потасовка между чиновниками МуПо и Иваром в Старом городе.

TikTok видео уличного музыканта Ивара о том, как сотрудники МуПо оттаскали его на улице Виру, набрало почти миллион просмотров. По словам молодого человека, служащие муниципальной полиции – грубияны, не понимающие красоты уличной музыки.