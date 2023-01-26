В Финляндии лошадь пала на глазах у зрителей

Организаторы бегов сообщили, что лошадь по кличке Драгонит упала сразу после старта и умерла. В данный момент причина смерти неизвестна, но начато расследование.

Смерть лошади во время соревнований явление редкое, но раньше такое происходило. Например, в 2011 году на этапе Кубка мира по конкуру, который проходил в Вероне, погибла лошадь канадского наездника Эрика Ламаза. Тремя годами ранее они выиграли золотую медаль на Олимпиаде в Пекине.