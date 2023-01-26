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В Финляндии лошадь пала на глазах у зрителей

rus.postimees.ee
В Финляндии лошадь пала на глазах у зрителей
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Бега рысаков, иллюстративное фото.
Бега рысаков, иллюстративное фото. Фото: Marius Schwarz via www.imago-images.de

Во время бегов, которые проходили в финском Юлоярви, погибла лошадь, пишет Iltalehti.

Организаторы бегов сообщили, что лошадь по кличке Драгонит упала сразу после старта и умерла. В данный момент причина смерти неизвестна, но начато расследование.

«Потеря лошади – это всегда грустно», - сказал исполнительный директор ипподрома Юлоярви Пяйви Лехтонен.

Смерть лошади во время соревнований явление редкое, но раньше такое происходило. Например, в 2011 году на этапе Кубка мира по конкуру, который проходил в Вероне, погибла лошадь канадского наездника Эрика Ламаза. Тремя годами ранее они выиграли золотую медаль на Олимпиаде в Пекине.

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