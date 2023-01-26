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Михаил Селевко на чемпионате Европы наступает на пятки лучшим фигуристам

rus.postimees.ee
Михаил Селевко на чемпионате Европы наступает на пятки лучшим фигуристам
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Михаил Селевко на чемпионате Европы по фигурному катанию в Ээспоо.
Михаил Селевко на чемпионате Европы по фигурному катанию в Ээспоо. Фото: Antti Aimo-Koivisto

На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в финском Ээспоо с одиночной программой выступил эстонский фигурист Михаил Селевко.

Селевко, который на прошлогоднем чемпионате мира довел свой личный рекорд до 234,72 балла и занял 15-е место на своем дебютном выступлении, набрал 73,74 балла за короткую программу в Эспоо. Его лучший результат в сезоне - 79,79 балла, который 20-летний Селевко продемонстрировал на Finlandia Trophy.

Михаил Селевко в конкуренции из 29 спортсменов занял 11-е место и обеспечил себе выход в произвольную программу. После короткой программы лидируют француз Адам Сяо Хим Фа (96,53), за ним следуют итальянец Маттео Риццо (86,46) и латыш Денис Васильев (84,81).

Сегодня на чемпионате Европы выступят Нина Петрыкина и Эва-Лотта Кийбус.

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