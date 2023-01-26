Михаил Селевко на чемпионате Европы наступает на пятки лучшим фигуристам

Селевко, который на прошлогоднем чемпионате мира довел свой личный рекорд до 234,72 балла и занял 15-е место на своем дебютном выступлении, набрал 73,74 балла за короткую программу в Эспоо. Его лучший результат в сезоне - 79,79 балла, который 20-летний Селевко продемонстрировал на Finlandia Trophy.