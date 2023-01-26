На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в финском Ээспоо с одиночной программой выступил эстонский фигурист Михаил Селевко.
Михаил Селевко на чемпионате Европы наступает на пятки лучшим фигуристам
Михаил Селевко на чемпионате Европы наступает на пятки лучшим фигуристам
Селевко, который на прошлогоднем чемпионате мира довел свой личный рекорд до 234,72 балла и занял 15-е место на своем дебютном выступлении, набрал 73,74 балла за короткую программу в Эспоо. Его лучший результат в сезоне - 79,79 балла, который 20-летний Селевко продемонстрировал на Finlandia Trophy.
Михаил Селевко в конкуренции из 29 спортсменов занял 11-е место и обеспечил себе выход в произвольную программу. После короткой программы лидируют француз Адам Сяо Хим Фа (96,53), за ним следуют итальянец Маттео Риццо (86,46) и латыш Денис Васильев (84,81).
Сегодня на чемпионате Европы выступят Нина Петрыкина и Эва-Лотта Кийбус.
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