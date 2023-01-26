ВОПРОСА НЕТ ⟩ Прохожие делятся сокровенным: «русские эстонцы – это негатив», «топлю печь и выживаю», «хватит пить!»

Андрей: «Я бы хотел поговорить на тему безработицы. Я с этим не согласен. Любой, кто хочет работать, тот найдет эту работу. Лично я не искал работу, мне ее предлагали. Вся моя работа была связана с моими интересами, и я всегда занимался тем, что мне нравится. Я думаю, что эта проблема в голове, потому что каждый человек, который хочет найти работу, он ее найдет. В данный момент я работаю там, где я начальник, и у нас очень не хватает кадров. Образование, мне кажется, не так уж и важно. Важен опыт и каков человек сам по себе. Если он готов развиваться, и он готов это показать, то работодатель это заметит, оценит и примет».