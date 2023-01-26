В передаче Rus.Postimees «Вопроса нет» люди, встреченные нами на улице, рассказывают обо всем, что у них на душе, при этом без какого-либо вопроса со стороны журналиста. На этот раз среди наболевшего была тема несправедливых пенсий, алкоголизм, безработица, высокие цены на электроэнергию и вопрос о месте русских в Эстонии. Также люди говорили о войне в Украине и депортациях эстонцев в Киргизскую ССР.
ВОПРОСА НЕТ ⟩ Прохожие делятся сокровенным: «русские эстонцы – это негатив», «топлю печь и выживаю», «хватит пить!»
Эльвира: «Мне все, что на Украине делается, как Москва относится, непонятно. Вот у меня родители были высланы как эстонцы в Киргизскую ССР. Мы жили на Киргизской опытно-селекционной станции по сахарной свекле. Там ничего и никого не было, все заселили такими, как мы. А как мы жили на поселении? У нас там были украинцы, турки, немцы, русские, эстонцы. И вот что мне об украинцах сказать? Такие женщины: чистоплотные, аккуратные, они и побелить дом могут, постирать белье, чтобы в доме порядок был. Вот и в поселке люди были доброжелательные».
Игорь: «Русские эстонцы – это уникальный народ. Сталкиваясь с ними по работе, у меня сложилось впечатление, что они, проживая здесь, почему-то недовольны. Хотя они не жили в России, в тех странах, откуда сейчас приехало большое количество людей за новой жизнью, их поведение – это негатив. Недовольны властью, зарплатами, недовольство от всего и всем. Недовольны ценами, но при всем этом они ничего сами не делают. Они не учат язык. Даже те, кто здесь родился, разговаривают только по-русски, и считают, что этого достаточно. При этом абсолютно никак не развиваясь, работая на низкооплачиваемых работах, они недовольны, что к мир ним несправедлив. Он и к нам несправедлив, к приезжим людям. Но мы пытаемся работать, как-то становиться членами общества полноценными, а у них этого нет».
Влад: «Хочу обратиться к каждому. Новый 2023 год наступил. У каждого в жизни меняются и свои приоритеты. Я считаю, что алкоголь, как и курение, человеку не нужны. Это трата времени, которая меняет жизнь человека в худшую сторону. Алкоголь никогда не приводил к хорошим результатам, а только все усугублял и делал жизнь хуже. Все насилие происходит под воздействием алкоголя. Мы боимся, что не сможем избавиться от этой привычки, но это просто. Надо просто бросить пить. После этого меняется обстановка вокруг тебя самого, меняются друзья, меняется работа, меняется отношение к жизни. Я рекомендую всем бросать пить. Пить – это зло».
Новак: «Хочу обратиться к социальному департаменту, чтобы пересмотрели мою пенсию. Дело в том, что суд вынес два решения, одно в мою пользу, другое не в мою. Первое решение было принято на основе моего заявления, а второе решение было принято то ли на основе звонка, то ли обращения в суд со стороны социального департамента. И первое решение по моему делу социальный департамент отменил. Я хочу, чтобы была справедливость и было правильное решение суда».
Галина: «Неправильный вывод дымохода. Мне запретили топить печь. Так что топлю только плиту. Пока выживаю. В одной комнате у меня светом все отапливается, кварцевые батареи всякие. Думаю, что много накручу за месяц, больше 200 евро. Социальный работник мне сказала, что никакой дотации на электричество не будет. В прошлый год, помню, было, а в этом нет».
Андрей: «Я бы хотел поговорить на тему безработицы. Я с этим не согласен. Любой, кто хочет работать, тот найдет эту работу. Лично я не искал работу, мне ее предлагали. Вся моя работа была связана с моими интересами, и я всегда занимался тем, что мне нравится. Я думаю, что эта проблема в голове, потому что каждый человек, который хочет найти работу, он ее найдет. В данный момент я работаю там, где я начальник, и у нас очень не хватает кадров. Образование, мне кажется, не так уж и важно. Важен опыт и каков человек сам по себе. Если он готов развиваться, и он готов это показать, то работодатель это заметит, оценит и примет».
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